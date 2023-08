Sabrina Ferilli posta una foto e la ricoprono di insulti, la sua risposta è più tagliente di una lama

0 SHARES Condividi Tweet

Sabrina Ferilli, amata attrice italiana e nota per la sua partecipazione a “Tu si que vales“, ha deciso di condividere un momento di relax dalla sua vacanza su Instagram. Nella foto, l’attrice mostra le sue gambe mentre si rilassa su uno yatch, con lo splendido mare come sfondo. Un’immagine che ha immediatamente attirato l’attenzione dei suoi oltre un milione di follower. Tra i commenti, molti sono stati i complimenti per la sua bellezza e l’anticipazione di rivederla presto in televisione.

Un commento fuori luogo e la risposta tagliente di Ferilli

Nonostante la maggior parte dei feedback siano stati positivi, un particolare commento ha attirato l’attenzione. Un utente, facendo riferimento alle note simpatie politiche di sinistra di Sabrina Ferilli, ha insinuato una connessione tra l’attrice e l’ex Presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, noto per la sua appartenenza al Partito Comunista Italiano: L’utente ha sarcasticamente chiesto se fosse stata invitata da D’Alema sulla sua “barchetta da compagno”: “Ti ha invitato D’Alema sulla sua barchetta da compagno?”. La Ferilli, nota per il suo spirito combattivo, ha risposto in maniera piccante, sottolineando che era stata invitata da qualcuno “con più soldi di lui”: “No! Gente che ha più soldi di lui… e ha scelto me come ospite… invece che te! La vita è crudele, assafa”.

Polemiche politiche e riflettori accesi

Questa non è la prima volta che Sabrina Ferilli si trova al centro dell’attenzione per questioni legate alla politica. Di recente, infatti, l’attrice ha espresso critiche nei confronti della nuova segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, dimostrando ancora una volta di non aver paura di esprimere la sua opinione, anche quando può suscitare polemiche.