Ballando, arriva la bordata al Grande Fratello vip: “Ecco perché è così trash”

La fine dell’estate 2023 segna l’anticipazione della prossima stagione televisiva, e una delle sue novità più attese è la nuova edizione del Grande Fratello. Quest’anno, con una nuova direzione editoriale a firma Pier Silvio Berlusconi, si promette una rinfrescata al contenuto, puntando a una maggiore sobrietà. Tuttavia, la presa di posizione di Rossella Erra, volto noto di Rai1 e appassionata del reality, ha acceso un piccolo fuoco di polemica: “Io li adoro e penso che in un reality siano fondamentali, ma se sono troppi ne snaturano l’essenza”. E poi ha aggiunto: “Nel reality, vedo comportamenti forzati da parte di alcuni concorrenti”, osserva Rossella. L’attrice e conduttrice ha ulteriormente precisato come nel corso degli anni, il Grande Fratello abbia dato un’attenzione eccessiva ai conflitti, compromettendo l’essenza del programma.

Conflitti nei reality: una doppia lama

Se da un lato Rossella Erra riconosce l’importanza dei conflitti in un reality, dall’altro sottolinea che “quando sono troppi, possono snaturare l’essenza stessa del programma”. Anche il talent Rai1, Ballando con le stelle, ha i suoi momenti di tensione, ma la differenza, secondo Erra, sta nel fatto che la conduttrice Milly Carlucci sa perfettamente quando e come gestirli.

Il “trash” nel Grande Fratello e le aspettative per la nuova edizione

Difendendo Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, Rossella Erra sottolinea che anche lui sa gestire il programma, ma il numero maggiore di persone coinvolte rende inevitabile una maggiore tendenza al “trash“. Eppure, secondo Erra, il trash può essere l’essenza di certi momenti, purché non venga esagerato. Intanto, la curiosità cresce per la nuova stagione del reality, che andrà in onda dal 11 settembre e terrà compagnia ai telespettatori durante le serate invernali su Canale5. Una delle sorprese più attese è l’ingresso di Cesara Buonamici come opinionista.