Temptation Island, il famosissimo cantante senza freni: “Vorrei tanto partecipare a questo reality”

L’eclettico cantante Ivan Cattaneo ha sempre mostrato una certa predisposizione per i reality show. Recentemente, in un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, ha svelato un particolare desiderio. Sebbene abbia già partecipato a tre programmi di questo genere, Cattaneo ha confessato la sua aspirazione di unirsi al cast di Temptation Island, lo show di successo condotto da Filippo Bisciglia. La sua motivazione? Ha scherzosamente commentato: “Sai, con tutti quei bei ragazzi…”. La vera domanda è: Maria De Filippi gli offrirà questa opportunità?

I reality passati

Se da un lato l’idea di unirsi a Temptation Island lo affascina, dall’altro Cattaneo ha espresso chiare preferenze e rimorsi riguardo ai suoi precedenti reality. Il suo prediletto è stata la Music Farm, un contesto in cui ha avuto l’opportunità di interagire e conoscersi meglio con molti dei suoi colleghi musicali. Al contrario, non rifarebbe mai L’Isola dei Famosi. Il cantante ha spiegato che l’esperienza sarebbe stata positiva se non fosse stata caratterizzata da circostanze personali difficili, inclusa una rottura sentimentale.

Sanremo: un desiderio inconfessato

Nonostante la sua lunga e acclamata carriera musicale, Ivan Cattaneo non ha mai calcato il palco del prestigioso Festival di Sanremo. Quando interrogato sul suo potenziale interesse nell’evento, Cattaneo ha rivelato un aneddoto intrigante. Alcuni anni fa, Patty Pravo doveva esibirsi con una canzone scritta da lui. Tuttavia, a causa di alcuni intoppi, il progetto non si è concretizzato. Nonostante questo, Cattaneo ha ammesso che Sanremo rimane una “bellissima vetrina”. Chissà, forse il futuro potrebbe vederlo protagonista della kermesse.