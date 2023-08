Enrico Brignano e la polemica sul biglietto da 90 euro: interviene fuori di sé la moglie  Flora Canto

0 SHARES Condividi Tweet

La tensione online si è intensificata quando il rinomato comico italiano Enrico Brignano ha condiviso su Instagram il suo disappunto per un ritardo aereo, causato da disservizi della compagnia Ita. Inaspettatamente, al di fuori del contesto del ritardo, uno degli utenti ha attaccato Brignano per l’alto prezzo dei biglietti del suo spettacolo “Ma… Diamoci del tu!”, in programma al Teatro Verdi di Firenze. Questa critica, apparentemente fuori luogo, ha suscitato una serie di reazioni e ha acceso un dibattito sul valore dell’arte e sull’appropriatezza del costo dei biglietti degli spettacoli.

Flora Canto interviene: la difesa di un’artista e moglie

In risposta alla polemica, Flora Canto, moglie di Brignano e affermata attrice, non ha esitato a intervenire. Difendendo con passione sia il valore dell’opera di suo marito sia la scala dei prezzi dei biglietti, Flora ha suggerito al critico di rivolgersi ad altri spettacoli se non apprezzava la tariffazione: “Visto il tuo livello intellettivo, ti consiglio di andare a vedere altri artisti”. Molti fan hanno sostenuto la difesa di Flora, sottolineando come la libertà di scelta sia un principio fondamentale: nessuno è obbligato ad acquistare un biglietto, e inoltre, la variazione dei prezzi era chiaramente legata alla visibilità e alla posizione nel teatro. Il supporto dei fan ha messo in luce come, spesso, le polemiche online possono essere basate su percezioni errate o informazioni fuorvianti.

Brignano e Canto: un duo inarrestabile sul palco e nella vita

Oltre a essere una coppia affiatata nella vita, Enrico e Flora condividono anche il palco, sostenendosi reciprocamente nelle loro carriere artistiche. Dopo quasi un decennio di amore e un matrimonio celebrato dal sindaco di Ladispoli, la loro relazione appare solida e genuina. Hanno costruito una famiglia con i loro due figli, Martina e Niccolò, e continuano a collaborare professionalmente. Nonostante le occasionali polemiche, come quella relativa al prezzo dei biglietti, la loro storia dimostra che con dedizione, amore e supporto reciproco, si possono affrontare e superare le sfide.