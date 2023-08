Chiara Ferragni scrivi un post: “Ho realizzato il grande sogno di mio figlio”

0 SHARES Condividi Tweet

La nota influencer italiana Chiara Ferragni è conosciuta non solo per la sua influenza nel mondo della moda, ma anche per il suo ruolo di madre. L’amore per i suoi bambini, Leone e Vittoria, è palpabile e lo dimostra ancora una volta realizzando un piccolo grande desiderio di Leone.

Una giornata da ricordare per la famiglia Ferragni

Mentre la famiglia Ferragni gode degli ultimi giorni delle loro vacanze estive ad Ibiza, Chiara ha deciso di sorprendere suo figlio Leone. Nel suo recente post su Instagram, l’influencer ha condiviso con i suoi follower il desiderio di Leone di fare un viaggio in traghetto con macchine a bordo. Così, insieme alla sorella Valentina Ferragni, ha organizzato un viaggio andata e ritorno a Formentera. Chiara ha descritto questa esperienza come “uno dei giorni più speciali” passati con i suoi bambini. Una dimostrazione di come, spesso, sono le piccole cose a contare di più, soprattutto agli occhi di un bambino. Chiara, sui social, ha scritto così: «Il sogno di Leone era prendere il traghetto (con le macchine all’interno) così zia Vale e io abbiamo prenotato un viaggio breve, andata e ritorno da Formentera, per una giornata ed è stato uno dei giorni più speciali che io abbia mai trascorso con i miei bambini».

La reazione entusiasta dei fan

Chiara Ferragni, con quasi 30 milioni di follower su Instagram, ha una base di fan che ama non solo lei ma anche la sua famiglia. I commenti al post erano un fiume di positività e affetto, molti dei quali esaltavano la semplicità e la genuinità delle emozioni dei bambini. I fan hanno elogiato l’entusiasmo di Leone per un’esperienza così basilare e pura come un viaggio in traghetto, sottolineando come spesso siano le piccole gioie a rendere speciale una giornata.