Funerali di Toto Cutugno, pochi vip, Pupo al veleno contro i colleghi

Il 22 agosto ha segnato la scomparsa di una leggenda della musica italiana, Toto Cutugno. Mentre una folla impressionante di fan ha preso parte ai suoi funerali il 24 agosto a Milano, sorprendentemente, molti VIP e colleghi del settore musicale erano assenti. Questa constatazione è stata particolarmente evidenziata da Pupo, uno dei pochi VIP presenti, che, insieme a Gianni Morandi, ha reso omaggio al cantante di “L’Italiano”. Pupo ha espresso la sua delusione per la mancanza di molti colleghi, dicendo: “Sono mancati un po’ di colleghi, ci siamo solo noi due, mi è dispiaciuto un po’”.

Differenze di Opinione tra Morandi e Pupo Mentre Pupo ha insinuato che Cutugno potrebbe essere stato trascurato in Italia, Gianni Morandi ha avuto una visione differente. Ha affermato che Cutugno è sempre stato rispettato come un grande cantautore e interprete: “Io dico di no, dico che è stato un grande cantautore, ma anche un grande interprete”. Morandi ha ricordato il suo rapporto con Cutugno, menzionando il loro passato comune a Sanremo, e l’immensa popolarità di canzoni come “L’Italiano”. Nonostante la loro amicizia, Morandi ha ammesso che avevano perso contatto negli ultimi anni.

Poi Pupo ha ricordato: “Nell’80 c’eravamo io, te, lui, Ruggeri, Benigni che presentava. Fu un’edizione di rilancio del Festival di Sanremo”.

Momenti Leggeri tra Due Grandi della Musica Anche se l’occasione era solenne, ci sono stati momenti di leggerezza tra i due artisti. In un momento di umorismo, Pupo ha chiesto a Morandi quale canzone avrebbe voluto ai suoi funerali: “Che canzone vuoi che canti al tuo funerale?”..Morandi, con il suo tipico spirito, ha risposto: “Fatti mandare dalla mamma”.