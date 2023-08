ll misterioso profilo Tinder di Marco Mengoni: una scoperta inaspettata

0 SHARES Condividi Tweet

Recentemente, la community online, in particolare quella legata alla musica e al gossip, è stata travolta da un’ondata di stupore e curiosità. La causa? La scoperta di un profilo su Tinder, l’applicazione di incontri più famosa al mondo, che sembrava appartenere al rinomato cantante italiano Marco Mengoni. Una notizia che ha subito fatto scalpore, principalmente perché Mengoni è noto per essere estremamente riservato riguardo alla sua vita privata. Eppure, lì, in piena vista, c’era un profilo con il suo nome, corredato da una serie di foto che ritraevano l’artista. Ma non è tutto: quel profilo aveva una spunta blu, indicativo dei profili “verificati” dell’app.

Un caso in piena regola

La presenza di questa spunta ha sollevato ulteriori sospetti e domande. La descrizione del profilo recitava: “Non siate noiosi, io ci provo”. Una dichiarazione audace che ha sollevato ancora più sopracciglia. Le voci sono iniziate quasi immediatamente. Era davvero possibile che Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo del 2023 con il suo hit “Due Vite”, cercasse incontri tramite un’app? E perché avrebbe esposto una parte così intima della sua vita in un dominio pubblico come Tinder, dato il suo noto desiderio di privacy? Mentre i fan si dibattevano tra scetticismo e sorpresa, i media cercavano febbrilmente risposte.

Le ricerche e le conferme

Il Fatto Quotidiano, uno dei principali giornali italiani, non ha voluto lasciare nulla al caso. Ha quindi deciso di indagare a fondo, contattando una fonte vicina a Mengoni per avere una visione chiara della situazione. La risposta, tuttavia, ha sorpreso molti. Questa fonte, probabilmente un amico o un collaboratore del cantante, ha risposto alla questione con una risata. Mengoni non aveva un profilo su Tinder e l’intera vicenda era stata sollevata da un grande malinteso. Questa risposta è stata poi corroborata da un altro medio di comunicazione, FqMagazine, che ha confermato l’assenza del cantante dall’app di incontri.

È innegabile che Mengoni sia uno degli artisti più talentuosi della sua generazione. Tuttavia, una delle cose che lo distingue, oltre alla sua voce unica e alle sue prestazioni, è la sua riservatezza. L’artista ha sempre tenuto la sua vita sentimentale lontana dai riflettori, una scelta che i suoi fan hanno sempre rispettato. Ma la domanda rimane: Mengoni ha un partner? Se sì, chi potrebbe essere la fortunata o il fortunato? Nonostante la risoluzione del mistero Tinder, rimane il fatto che la vita amorosa di Mengoni è avvolta nel mistero.