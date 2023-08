Memo Remigi: “Jessica Morlacchi era consapevole”, la reazione della Morlacchi è durissima

0 SHARES Condividi Tweet

Jessica Morlacchi non ha tardato a rispondere alle dichiarazioni fatte da Memo Remigi in un’intervista rilasciata al periodico Mio. La tensione tra i due artisti non accenna a placarsi, soprattutto dopo certi episodi trasmessi in televisione. Morlacchi, attraverso i suoi canali social, ha voluto precisare la sua posizione in merito alle parole del collega cantante: “E’ vero, ci siamo chiariti. Tuttavia, parole come ‘sintonia’ e ‘complicità’ legate a quell’episodio mi feriscono. La mia interazione con lui è sempre stata verbale e chi mi conosce sa come reagirei di fronte a certe azioni”.

La Morlacchi precisa: “C’è differenza tra scherzo verbale e comportamento inappropriato”

L’affermazione di Remigi, riguardo a un gesto fatto in amicizia e in modo goliardico, ha suscitato l’indignazione della Morlacchi, che ha precisato: “Avevamo un rapporto amichevole, mai avrei pensato che potesse accadere qualcosa del genere. Nonostante io sia una persona comprensiva, non significa che accetti qualsiasi comportamento. E’ essenziale non confondere uno scherzo verbale con azioni inappropriate”. L’artista ha sottolineato l’importanza del rispetto reciproco in qualsiasi relazione, specialmente nel mondo dello spettacolo, dove le luci della ribalta possono oscurare i confini tra ciò che è appropriato e ciò che non lo è.

Un appello per l’educazione e il rispetto delle donne

Concludendo il suo messaggio, la Morlacchi ha rivolto un appello passionale: “In tempi in cui la violenza sulle donne è purtroppo una tematica sempre più diffusa, è fondamentale educare le nuove generazioni al rispetto delle donne”. Il suo messaggio è un richiamo all’importanza di educare le future generazioni alla consapevolezza e al rispetto. Nonostante il tempo trascorso dall’incidente, sembra che ci siano ancora incomprensioni tra i due artisti, sottolineando quanto sia cruciale comprendere la differenza tra ciò che può essere percepito come uno scherzo e ciò che rappresenta una vera e propria mancanza di rispetto.