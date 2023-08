Temptation Island, la De Filippi non vuole Francesca per il Trono e, senza giri di parole, spiega il perché

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Sorrentino, celebre per la sua partecipazione a Temptation Island 10, era tra i favoriti del pubblico per il Trono in Uomini e Donne. Tuttavia, durante la recente registrazione del famoso dating show di Canale 5, Maria De Filippi ha chiarito la sua assenza. La Sorrentino, nonostante l’affetto dei fan, non è ancora pronta a cercare un nuovo amore. Filippo Bisciglia, ospite nello studio insieme ad altri volti noti di Temptation Island, ha condiviso questa visione, suggerendo a Francesca di riflettere ulteriormente sulla sua decisione.

Tronisti passati e futuri: le scelte di Maria

La storia di Uomini e Donne ha visto molte volte ex partecipanti di Temptation Island diventare tronisti. Sara Affi Fella, per esempio, ha avuto questa opportunità, ma ha poi affrontato una serie di controversie. La decisione di Maria De Filippi di non inserire immediatamente Francesca nel ruolo di tronista rispecchia un’attenzione a evitare complicazioni. Tuttavia, Maria ha lasciato intendere che le porte non sono chiuse per Francesca, e i fan possono ancora sperare di vederla sul Trono in futuro.

Manuela Carriero prende il Trono e la reazione del pubblico

Mentre Francesca Sorrentino è stata esclusa dal Trono, un altro viso familiare di Temptation Island, Manuela Carriero, ha guadagnato un posto. Questa decisione ha diviso i telespettatori: alcuni sono entusiasti, mentre altri criticano la scelta di avere volti già noti. La ricerca di freschezza e autenticità è una costante richiesta del pubblico, ma la redazione di Uomini e Donne è sempre al centro del dibattito quando si tratta di scegliere i nuovi tronisti.