Mara Venier attaccata sui social: “È ora che ti ritiri”, la sua risposta è epica

La rinomata presentatrice di Rai1, Mara Venier, si gode gli ultimi momenti di vacanza prima di tornare alla guida di Domenica In. Dopo aver trascorso del tempo a Santo Domingo, visitando l’amico e cantante Jovanotti recentemente infortunato, ora si trova sulla costa toscana con il marito, Nicola Carraro, e il nipotino Claudio. La stessa Mara ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto del suo ritorno, circondata dall’affetto dei suoi cari. Tuttavia, tra i numerosi commenti amichevoli, un hater ha espresso una critica pungente.

La reazione di Mara: spontaneità e passione

In risposta al commento acido dell’hater, che suggeriva a Mara di lasciare il suo lavoro e di dedicarsi interamente al suo amore: “Ma se sei tanto innamorata e felice perché non smetti di fare Domenica In e non passi l’inverno con lui? È ora che ti ritiri”, Mara non ha trattenuto la sua indignazione. L’affermazione, che implicitamente suggeriva che una donna dovrebbe abbandonare la sua carriera per l’amore, ha suscitato la risposta pronta e schietta della presentatrice: “Senti Fatina cara… Perché non ti fai i ca**i tuoi… Fata turchina de sto ca**o!”. Questo scambio ha ricordato a molti un episodio simile in cui l’attrice Sabrina Ferilli aveva risposto con determinazione a un hater.

L’amore di Mara e Nicola: una storia sincera

Il legame tra Mara e Nicola Carraro è noto per la sua autenticità. Sposati dal 2006, hanno sempre condiviso con il pubblico gli aspetti sinceri e affettuosi della loro storia d’amore. L’incontro tra i due, organizzato da Angelo Rizzoli, cugino di Carraro, è diventato un aneddoto spesso raccontato. Durante quella cena, Nicola ha menzionato un curioso dettaglio su Mara, risvegliando una divertente irritazione da parte della presentatrice. Nonostante l’inizio un po’ goffo, il loro amore è fiorito e continua a prosperare.