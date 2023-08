Salvo Sottile lascia tutti senza parole: “Come mi sono comportato con Federica Sciarelli per fare pace”

0 SHARES Condividi Tweet

Salvo Sottile, celebre volto televisivo, ha recentemente condiviso alcuni momenti toccanti della sua carriera con il Corriere. Dalle sue umili origini nel Tg5, dove copriva notizie della Sicilia durante tempi tumultuosi come le stragi di Capaci e via D’Amelio, Sottile ha sempre dimostrato una passione innata per il giornalismo.

Riflettendo sui suoi primi giorni in televisione, ha confessato di aver spesso affrontato pregiudizi a causa della sua giovane età e della sua vicinanza a Mediaset. Nonostante questi ostacoli, il suo impegno e la sua dedizione lo hanno portato a condurre “Quarto Grado” su Rete 4, un programma che, nonostante le sfide iniziali, ha guadagnato popolarità e ha registrato ascolti impressionanti.

Questi anni a Mediaset, ha detto, sono stati fondamentali per la sua crescita professionale. Ma non è tutto rose e fiori. Sottile ha rivelato che lasciare Mediaset gli ha portato una certa quantità di pregiudizi. Molti credevano che lavorare per Berlusconi equivalesse ad essere suo amico. Tuttavia, ha anche condiviso un lato più tenero di Berlusconi, che cercava sempre di creare un senso di amicizia tra i membri del team, indipendentemente dalla loro posizione.

Un nuovo inizio in Rai e la “pace botanica” con Sciarelli

Il passaggio a Rai per Sottile è stato un periodo di cambiamento. Qui, ha dovuto superare un iniziale ostacolo nella sua relazione con Federica Sciarelli, che vedeva Sottile come “quello della concorrenza“. Tuttavia, con un gesto genuino e inaspettato, Sottile ha esteso un ramoscello d’ulivo a Sciarelli, inviandole una pianta come simbolo di pace. Un gesto che ha dato inizio a quello che lui chiama scherzosamente una “pace botanica“.

Nonostante la sua amicizia rinnovata con Sciarelli, la sua relazione con Franco Di Mare non è stata altrettanto fluida. Dopo essere stato rimosso da “Mi manda RaiTre”, Sottile ha affrontato ulteriori sfide, incluso essere evitato come ospite in altri programmi. Tuttavia, grazie al sostegno di Michele Guardì, è stato scelto come presentatore de “I fatti vostri“, un incarico che ha accettato con entusiasmo e passione.

Tributi e riconoscimenti

Mentre riflette sulla sua illustre carriera, Sottile non perde l’occasione di rendere omaggio a coloro che lo hanno sostenuto lungo il percorso. Tra questi, ha menzionato il ruolo fondamentale di Enrico Mentana e Lamberto Sposini nei suoi primi giorni. Mentana, in particolare, è stato elogiato per la sua rapidità mentale e la sua dedizione al lavoro. Sottile ha parlato della sua ammirazione per lui, e nonostante le occasionali differenze, rimane una figura rispettata e ammirata nella sua vita.