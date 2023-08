Sonia Bruganelli, botta e risposta con una hater, poi le due donne si chiariscono in privato e la Bruganelli sui social racconta cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

L’era dei social media ha aperto le porte a una comunicazione globale, ma ha anche evidenziato il lato oscuro della natura umana. Sonia Bruganelli, nota per la sua presenza televisiva e il suo ruolo come opinionista al Grande Fratello Vip, è una delle molte celebrità che frequentemente si trova sotto l’incessante attacco degli hater. Nonostante la sua vasta esperienza nel mondo dello spettacolo, anche lei, come tanti, ha dovuto affrontare il dolore delle parole velenose online.

La Bruganelli, una figura pubblica amata e conosciuta, ha recentemente ricevuto una serie di messaggi diretti su Instagram pieni di commenti denigratori da una determinata utente. Questi commenti, al di là delle solite critiche che una celebrità può aspettarsi, erano particolarmente acidi e personali. L’hater ha attaccato Sonia sul suo modo di vestire, sull’essenza del suo lavoro e persino sulla sua integrità personale, usando parole come “cafonaggine”, e lamentandosi del declino culturale italiano rappresentato, secondo lei, dalla celebrità.

Una risposta matura e riflessiva

Invece di ignorare l’hater o rispondere con rabbia, Sonia Bruganelli ha scelto una via diversa. Ha deciso di condividere alcuni dei commenti ricevuti sulla sua storia Instagram, insieme a una foto dell’utente. Ciò che ha colpito molti dei suoi follower è stato il tono di Sonia: era ironico, ma anche profondamente riflessivo. Ha fatto notare come l’utente, basandosi sulla sua foto, sembrasse una persona serena e felice nella sua vita quotidiana, ma le sue parole rivelassero un profondo risentimento.

Il messaggio principale di Sonia riguardava l’inutilità e la crudeltà di insultare qualcuno che non si conosce personalmente. Ha sottolineato l’importanza della gentilezza e della comprensione in un mondo già pieno di conflitti e problemi. “Il problema è che una donna così adulta scrive cose così livorose ad un’altra donna che non conosce minimamente…” ha affermato, invitando all’empatia e alla riflessione.

Chiarimenti e riconciliazione

Ma la storia non finisce qui. Dopo la pubblicazione dei commenti sgraditi, è avvenuto un ulteriore scambio tra Sonia e l’hater. Quest’ultima, forse resasi conto della portata delle sue parole o sinceramente pentita, ha esteso delle scuse a Sonia. La Bruganelli, dimostrando una grande maturità, ha risposto che, sebbene tutti possano attraversare momenti difficili nella vita, ciò non dovrebbe mai giustificare atti di cattiveria ingiustificata verso altri. Ha anche rivelato che ha trattenuto alcuni dei commenti più velenosi, mostrando ancora una volta la sua capacità di elevare la conversazione al di sopra dell’ostilità.