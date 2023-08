Michele Merlo, il suo cane Martino dorme con la foto del cantante accanto, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Il legame tra il cantante Michele Merlo e il suo cane Martino è stato indiscutibilmente speciale. Nonostante la scomparsa prematura di Michele due anni fa, la sua presenza è ancora fortemente avvertita da coloro che lo hanno amato, inclusa la sua fedele mascotte. Una foto recentemente condivisa sul profilo Instagram di Martino ha toccato il cuore di molti: mostra il piccolo bassotto che si riposa serenamente accanto a un ritratto in bianco e nero del suo defunto padrone. Le parole che accompagnano l’immagine sono altrettanto potenti: “E quando senti il vento che ti trafigge le costole sai chi ti sta abbracciando”. Gli animali, proprio come gli esseri umani, avvertono profondamente la mancanza dei loro cari, e Martino non fa eccezione.

L’onda di amore e ricordo per Michele sui social

La foto di Martino e il ritratto di Michele ha sollevato un’onda di emozioni sui social media, diventando rapidamente virale. Molti hanno espresso il loro affetto e la loro nostalgia per Michele Merlo, dimostrando quanto profondo fosse l’impatto del cantante sulla vita di tante persone. E questa non è l’unica manifestazione d’amore che Michele ha ricevuto postuma: un numero crescente di artisti e fan stanno condividendo i loro ricordi e tributi in suo onore.

Stash dei The Kolors onora Michele Merlo

Un altro momento significativo che ha recentemente catturato l’attenzione dei fan è stato l’omaggio di Stash dei The Kolors a Michele. Durante un concerto, Stash ha voluto dedicare una canzone in memoria del giovane cantante, eseguendo “Me minus you” dal loro album “Out – Special Edition”. Prima dell’esibizione, Stash ha condiviso alcuni pensieri su Michele, ricordando la loro amicizia e il momento in cui aveva donato una canzone a Michele, che ne era stato profondamente toccato. La menzione di Michele da parte di Stash ha ulteriormente illuminato la profonda impronta che Merlo ha lasciato nel mondo della musica e nei cuori dei suoi colleghi artisti.