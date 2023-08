Mara Venier mai così diretta: “La Rai mi ha umiliata” e poi svela cosa è successo

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier, con il suo inconfondibile sorriso e carisma, è un pilastro della televisione italiana. In particolare, grazie al suo programma “Domenica In”, è diventata un punto di riferimento per milioni di italiani ogni domenica. Tuttavia, come spesso accade nella vita di chi ha una lunga carriera, anche Mara ha dovuto affrontare periodi bui e difficili, marcando il suo percorso con la forza e la determinazione che la contraddistinguono.

L’Ombra della separazione dalla Rai

Uno dei momenti più difficili nella carriera della Venier è stata la sua dolorosa separazione dalla Rai, la rete televisiva con la quale ha condiviso gran parte della sua vita professionale. Secondo quanto rivelato dalla stessa Venier, fu messa da parte, allontanata con la giustificazione di essere “troppo vecchia” per il mondo della televisione. Un’umiliazione di tale calibro avrebbe potuto scoraggiare molti, ma Mara ha affrontato la situazione con grande dignità.

Durante questi anni lontana dalla Rai, la Venier non ha perso il suo amore per il mondo dello spettacolo e la sua voglia di comunicare con il pubblico. Così, quando dopo quattro anni di assenza la Rai ha deciso di richiamarla, Mara ha colto l’opportunità, ritornando alla guida di “Domenica In” e conquistando nuovamente il cuore degli italiani. Questo ritorno ha segnato non solo la sua vittoria personale contro le discriminazioni legate all’età, ma ha anche dimostrato il suo incommensurabile talento e il legame speciale con il suo pubblico. Ed è stata lei stessa a dire: “Quando dopo quattro anni ti richiamano e ti dicono che devi tornare, io torno, perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ce la faccio. Ed è stato così e mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe, perché era il riscatto che non riguarda una che fa la televisione, ma tutte le donne, perché tante donne vengono umiliate, perché non è che se hai 60 anni devi essere buttata fuori.

Gli Aneddoti Indimenticabili

La carriera di Mara non è stata solo caratterizzata da sfide, ma anche da momenti indimenticabili e aneddoti celebri. Due di questi episodi sono particolarmente significativi per comprendere la sua personalità e il suo approccio professionale.

Il primo riguarda un’intervista con Arnold Schwarzenegger. Durante la conversazione, l’attore, forse abituato a un certo tipo di star system hollywoodiano, ha mostrato poco rispetto verso la conduttrice e l’intera equipe, gettando a terra l’auricolare dell’interprete. Venier, con la sua autenticità e determinazione, ha deciso di reagire, mettendo in chiaro le sue aspettative professionali e dimostrando di non accettare comportamenti dispregiativi.

Un altro episodio riguarda una delle star più famose al mondo: Madonna. La cantante, pur avendo programmato un’intervista con Mara, ha fatto attendere quest’ultima per ore, forse sottovalutando l’importanza e il rispetto dovuto ad un professionista della sua statura. Alla fine, con grande classe, Venier ha deciso di declinare l’intervista, dimostrando ancora una volta il suo valore e la sua integrità professionale.

Un Simbolo di ispirazione per le donne

La storia di Mara Venier non è soltanto il racconto di una carriera televisiva di successo. È una storia che parla di determinazione e passione. La Venier è un esempio luminoso per tutte le donne che, in qualsiasi ambito professionale, affrontano pregiudizi e discriminazioni legate all’età. Il suo messaggio è chiaro: l’età non dovrebbe mai essere un ostacolo alla realizzazione professionale o personale.

Con la sua rinascita nel mondo della televisione italiana, Mara Venier serve come faro di ispirazione per tutte quelle donne e uomini che affrontano sfide nella loro carriera, dimostrando che con determinazione, passione e autenticità, è possibile superare qualsiasi ostacolo.

La vita di Mara Venier è un inno all’amore per il proprio lavoro, alla forza di volontà e alla capacità di rialzarsi anche dopo le cadute più dure. Un esempio per tutti, una leggenda televisiva italiana che continua a brillare.