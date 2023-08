Carlo Conti, la tradizione familiare estiva fa esplodere il web di like

0 SHARES Condividi Tweet

L’estate è il periodo dell’anno in cui molte famiglie creano e rinnovano tradizioni. Per Carlo Conti, amato conduttore televisivo Rai, questa stagione è diventata il simbolo di una tradizione che ha catturato il cuore dei suoi numerosi seguaci sui social media. In una recente condivisione, Carlo ha postato una foto della sua famiglia davanti a un maestoso tramonto marittimo. Non è però la semplice bellezza dello scatto a fare notizia, ma la costanza con la quale viene replicato ogni anno.

Un rituale che racconta una storia

Nella foto, vediamo Carlo, la sua moglie Francesca Vaccaro e il loro adorato figlio Matteo. L’ambientazione, la luce dorata del tramonto e le pose rimangono sorprendentemente invariate. Ma chi segue Carlo da tempo ha notato un dettaglio in continua evoluzione: Matteo, che cresce di anno in anno.

Francesca, la brillante costumista e compagna di Carlo dal 2010, ha aggiunto un tocco speciale alla tradizione. Ha realizzato un collage delle foto scattate negli ultimi quattro anni, permettendo a tutti di vedere l’evoluzione della loro famiglia. Lo scatto ha subito guadagnato la simpatia e l’affetto dei fan, non solo per l’idea creativa, ma anche per l’amore tangibile che trapela da queste immagini. La didascalia di Francesca, “Noi ci accorciamo e lui cresce”, ha aggiunto un pizzico di humour alla dolcezza della tradizione, rendendola ancora più speciale.

Una storia d’amore fatta di alti e bassi

Oltre alla tenera tradizione estiva, la storia d’amore di Carlo e Francesca merita di essere raccontata. Non è stata sempre una passeggiata. Carlo, nei primi anni della loro relazione, era notoriamente riluttante all’idea del matrimonio. Anche se innamorato di Francesca, la sua visione della vita familiare era sfocata da paure e insicurezze.

Raccontando gli inizi turbolenti della loro relazione, Carlo ha condiviso come la sua visione dell’amore e dell’impegno fosse stata inizialmente contraddittoria. Era un “single incallito”, come ha ammesso, e gli amici come Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni pensavano che sarebbe rimasto scapolo a vita. Ma come accade spesso nella vita, l’amore ha un modo tutto suo di sorprenderci.

Un momento chiave è stato quando Carlo ha ascoltato il consiglio dell’amica Antonella Clerici. Lei ha spinto Carlo a prendere una decisione definitiva sulla sua relazione con Francesca, suggerendo che, se non avesse fatto il grande passo, avrebbe rischiato di perderla per sempre. Fortunatamente, Carlo ha ascoltato il cuore (e il consiglio di Antonella). Ha finalmente proposto a Francesca, guardandola negli occhi, e le ha detto le parole che ogni innamorato sogna di sentire: “ti voglio sposare”.

Da quel momento, la coppia ha costruito un legame indissolubile. La nascita di Matteo ha ulteriormente consolidato il loro amore. Carlo ha scelto il nome “Matteo” per il suo significato speciale, “dono di Dio”, poiché per lui, Matteo è esattamente questo: il dono più grande della vita.