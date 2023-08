Patrizia Rossetti avverte: “Ho deciso di raccontare cosa si nasconde nel mondo dello spettacolo e farò nomi e cognomi”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante quest’estate, Patrizia Rossetti, un famoso volto di Canale5, si è ritrovata lontana dai riflettori a causa di un infortunio. Questa pausa involontaria, causata da un incidente domestico con un comò, ha offerto a Patrizia l’opportunità di dedicarsi a un progetto rimandato per troppo tempo: la stesura di un libro. Nel suo imminente testo, Patrizia promette di raccontare con sincerità e franchezza gli intrighi e i retroscena del mondo dello spettacolo. Ha rivelato al settimanale Mio: “Nel libro, condividerò storie genuine di ciò che accade dietro le quinte. E sì, non esiterò a menzionare nomi e cognomi. Sono in posizione di farlo.”

Il coraggio di dire la verità

Mentre ancora si riprende dal suo infortunio, Patrizia Rossetti ha condiviso le sue riflessioni sul significato della verità. Sottolinea l’importanza di confrontarsi con la realtà, anche quando si tratta di rivelare aspetti scomodi o spiacevoli del mondo dello spettacolo. La sua determinazione è chiara: non ha timore di dire la verità e condividere le sue esperienze. Riguardo ai nuovi piani televisivi di Pier Silvio Berlusconi per Mediaset, Patrizia mantiene una posizione aperta e curiosa: “Prima di esprimere un’opinione, voglio vedere di cosa si tratta. Non bisogna mai basarsi solo su idee preconcette.”

Cosa ci riserva il futuro?

Con riguardo al futuro e ai cambiamenti in atto nella televisione italiana, il settimanale Mio ha sondato la possibilità di vedere Patrizia in nuovi programmi del network di Berlusconi. Patrizia, mostrando entusiasmo per la nuova direzione editoriale, non esclude di fare parte di questo cambiamento. Inoltre, ha anticipato un potenziale progetto televisivo che potrebbe vederla in compagnia di Emanuela Folliero e una terza persona ancora misteriosa. Questo nuovo format promette di essere un mix innovativo tra talk show e intrattenimento, forse riservato alle ore più tarde della serata.