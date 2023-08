Morgan, durante il concerto in onore di Battiato, inveisce pesantemente contro il pubblico, lo scontro diventa virale sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Al parco archeologico di Selinunte, dove era prevista una serata musicale in omaggio a Franco Battiato, l’atmosfera è diventata piuttosto tesa. L’evento, intitolato “Battiato – Segnali di vita e arte”, ha visto un improvviso scoppio di rabbia da parte di Morgan, che si è rivolto al pubblico con parole piuttosto accese.

La cause dello scontro

Sebbene la ragione esatta della tensione non sia del tutto chiara, i video che circolano in rete mostrano Morgan visibilmente adirato con il pubblico. Pare che alcuni presenti avessero espresso disappunto perché non avevano ancora sentito nessuna delle canzoni di Battiato, motivo principale della loro presenza. Morgan, reagendo ai mormorii, ha esclamato, tra le altre cose: “Siete venuti a rompere i c****oni a me, che vi ho dato una cosa? La società è una m***a fatta da voi, ho dei sentimenti!”. E poi, ancora: “Non sono un personaggio. Andate a vedere Marrakech, andate a vedere Fedez. Vai a fare in c**o! F****o di m***a”. Non avere la sensibilità per capire la musica. Cosa venite a fare, fate ridere….”. E, come se non bastasse ha ancora aggiunto fuori di sé: “Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono. Rispettate quello che state vedendo: è arte, non la vedrete da altre parti”.

L’alterco con il pubblico

Non ha risparmiato riferimenti ad altri artisti, come Fedez, e ha sottolineato come il pubblico non fosse in grado di apprezzare la vera musica. Alla luce delle proteste, Morgan ha interrotto la performance, dando spazio a un dialogo diretto con alcuni degli spettatori, tentando di impartire una “lezione” su Battiato. Nonostante ciò, la tensione non si è attenuata. Morgan ha invitato il pubblico ad andarsene, ma molti hanno replicato che avrebbe dovuto essere lui a lasciare il palco. Tuttavia, la situazione ha trovato una soluzione quando un membro del pubblico ha spiegato che desiderava semplicemente ascoltare la personale interpretazione di Morgan sulla musica di Battiato. Nonostante la tensione, la serata si è poi sviluppata senza ulteriori intoppi. La reazione del pubblico, tuttavia, non si è fatta attendere e, il giorno seguente, i social sono stati inondati di commenti sullo spiacevole episodio.