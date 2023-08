Stefano De Martino, la sorella per la prima volta rompe il silenzio sulla situazione sentimentale del fratello

0 SHARES Condividi Tweet

Le voci di una nuova fiamma per Stefano De Martino dopo la fine del suo matrimonio con la showgirl Belén Rodriguez sono state diffuse in modo incessante nelle ultime settimane. Vosi e gossip hanno preso il sopravvento, in particolare dopo le foto pubblicate dal settimanale “Chi”, dove Stefano era visto su uno yacht in compagnia della modella Beatrice Vendramin.

Tuttavia, il mistero sembra essere stato risolto dalla sorella di Stefano, Adelaide De Martino.

Nessuna nuova relazione per Stefano

Contrariamente alle voci, Adelaide ha reso noto che Stefano De Martino è attualmente single. La modella Beatrice Vendramin, secondo quanto rivelato da Adelaide, non è la nuova compagna di Stefano. Al contrario, tutto sembrerebbe limitarsi a semplice gossip.

Le prove? Un “like” lasciato da Adelaide su un post del settimanale “Chi”, che riportava Stefano come single durante una crociera, sottolineando la mancanza di una “nuova fiamma in vista” nella sua vita.

Solo amicizia o qualcosa di più?

Mentre le foto sullo yacht mostravano Stefano in compagnia di Beatrice, i due non erano da soli ma circondati da altri amici. Questa circostanza ricorda i gossip riguardanti Belen Rodriguez e il suo nuovo presunto partner, Elio Lorenzoni. La domanda sorge spontanea: è solo una genuina amicizia o si sta cercando di celare una nascente relazione amorosa? Tuttavia, il fatto che un familiare così stretto come la sorella di Stefano confermi lo status di single potrebbe mettere fine alle speculazioni.