Federica Pellegrini celebra l’anniversario di matrimonio e fornisce un indizio sul nome della figlia

Federica Pellegrini, spesso soprannominata “Divina“, ha recentemente festeggiato un’occasione speciale: il suo primo anniversario di matrimonio con Matteo Giunta. La giornata ha portato alla mente preziosi ricordi del loro matrimonio che si è svolto a Venezia alla fine dell’agosto dell’anno precedente. Con l’emozione e l’anticipazione di accogliere la loro prima figlia, Pellegrini ha deciso di condividere la sua felicità con il mondo. Attraverso alcune foto inedite di quel giorno speciale, ha offerto ai suoi follower un’intima visione della loro celebrazione. Insieme alle foto, ha anche dato un piccolo assaggio, o forse un indizio, sul possibile nome della loro bambina, attesa tra dicembre e gennaio.

La dedica affettuosa di Federica al marito

Il post di Pellegrini su social media era più di una semplice condivisione; era una dedica d’amore al suo marito. La nuotatrice ha espresso quanto velocemente sia passato l’anno, ricordando le emozioni, le avventure e i piccoli dettagli che li hanno legati. La sua dolce dedica diceva: “È già passato un anno. Un anno intero e abbiamo vissuto 3000 nuove emozioni e nuove avventure… Felici come oggi per tutta la vita ci siamo detti. Ci stiamo provando da un anno. Auguri Amore Mio”. Queste parole hanno rivelato la profondità del loro legame e il rispetto reciproco, riscaldando i cuori dei loro fan e guadagnando loro molte congratulazioni.

Un intrigante indizio sul nome della figlia

Tutto potrebbe sembrare una normale celebrazione d’anniversario, ma la Pellegrini ha acceso la curiosità dei suoi follower con un particolare dettaglio nel suo post. Mentre esprimeva la sua gioia e anticipazione per la bambina in arrivo, ha scritto: “C’è una Meringa in arrivo”. L’uso della lettera maiuscola per “Meringa” ha sollevato molte sopracciglia. I fan si sono chiesti se fosse un indizio sul nome che la coppia potrebbe aver scelto per la loro prima figlia. Sarà solo a dicembre, quando la bambina verrà al mondo, che questa curiosità sarà finalmente soddisfatta.