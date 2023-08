Filippa Lagerbäck diretta: “Littizzetto e Fazio? Non li frequento, ecco perché”

0 SHARES Condividi Tweet

Arrivata in Italia da giovanissima, la svedese Filippa Lagerbäck ha saputo conquistare il cuore del pubblico italiano. Il suo primo impatto con il nostro Paese avvenne grazie a uno spot per la birra Peroni, un’esperienza che non solo ha lanciato la sua carriera, ma che l’ha fatta incontrare con Daniele Bossari, colui che sarebbe diventato il suo futuro marito. La Lagerbäck si è poi affermata come figura televisiva di spicco, lavorando in produzioni di successo come Che Tempo Che Fa, dove per quasi due decenni ha condiviso il palcoscenico con Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, a proposito dei queli ha detto: “Il programma dura da 20 anni, io sono coinvolta da 18: sono… maggiorenne. Noi tre, poi, ci sosteniamo a vicenda: non ci vediamo molto al di fuori della trasmissione, ma forse è il segreto per cui è tanto che stiamo assieme”. Ha avuto esperienze anche su Canale Cinque, con Fiorello in Superboll, e benché il programma non abbia ottenuto il successo sperato, la sua stima per il comico rimane inalterata.

Lagerbäck e Bossari: un amore temprato dagli ostacoli

La vita sentimentale di Filippa è stata segnata dall’amore profondo per Daniele Bossari, ma non è sempre stata rose e fiori. Il duo ha affrontato sfide notevoli, tra cui la lotta di Daniele contro un tumore alla lingua e una profonda depressione. Quest’ultima, in particolare, ha messo a dura prova il loro legame. Filippa, descrivendo quei momenti, ha sottolineato come la complessità della sofferenza mentale non offra soluzioni immediate e come fosse difficile per lei, all’epoca, comprendere appieno la situazione. Tuttavia, l’amore e la comprensione reciproca hanno permesso alla coppia di superare anche gli ostacoli più ardui. In casa, le loro chiacchiere spaziano dalla filosofia alla vita quotidiana, mostrando una complementarità che rende il loro legame ancora più speciale.

La Verità di Filippa

Nonostante la fama, ci sono alcune leggende e storie che circondano Filippa, tra cui quella che le attribuisce una gamba leggermente più corta dell’altra. Decisa a sfatare questo mito, ha dichiarato che, sebbene ci sia una differenza minima tra le sue gambe, non è qualcosa di rilevante o che le causi problemi. Questo, insieme ad altri aneddoti, come il suo precedente rapporto con un fidanzato svizzero al quale ha lasciato oggetti di valore quando si sono separati, dimostra la sua autenticità e la sua volontà di vivere al di là delle etichette imposte dal gossip.