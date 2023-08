Chiara Ferragni e Fedez: svelato il mistero di Sanremo 2023 e lei sui social sbotta

0 SHARES Condividi Tweet

Il mondo dello spettacolo italiano è stato scosso dalle voci e dagli eventi riguardanti Chiara Ferragni e Fedez durante Sanremo 2023. Mesi di tensioni palpabili, silenzi e carezze alternate a distanze, hanno acceso i riflettori su di loro, culminando nel famigerato “limone Made in Italy” tra Fedez e Rosa Chemical. Il 14 settembre, la serie speciale “The Ferragnez: Sanremo Special” promette di svelare tutti i dettagli dietro le quinte di queste polemiche. Tuttavia, le anticipazioni rilasciate mostrano una Chiara chiaramente ferita.

Parole Pesanti e Anticipazioni Choc

Le parole di Chiara Ferragni nell’anticipazione della puntata sono state intense: “Sapeva quanto ci tenevo. Per una volta gli avevo chiesto di esser lì come spettatore non come performer”. Questa dichiarazione mette in luce la delusione di Chiara dopo il bacio inaspettato di Fedez con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston. Nel trailer, prima del festival, si vede Fedez che cerca di rassicurare Chiara, dicendo: “L’unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io”. Queste parole diventano ironiche alla luce degli eventi successivi.

La Difesa di Chiara e le polemiche sui social

Il trailer dell’episodio di Sanremo di “The Ferragnez” ha innescato una serie di reazioni online. Alcuni utenti hanno insinuato che tutto fosse stato orchestrato per l’attenzione mediatica, suggerimento che Chiara ha prontamente smentito sui suoi social, invitando a “guardare la puntata invece di sparare cavolate”. Nonostante le critiche, Chiara è rimasta ferma nel difendere la sua verità, sottolineando che quanto accaduto a Sanremo le ha fatto “più male di quanto immaginava“.