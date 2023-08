Amici clima già incandescente, Alessandra Celentano pubblica uno scatto divertente e Anna Pettinelli la gela

0 SHARES Condividi Tweet

L’attesa cresce per la nuova edizione di Amici, e le notizie sul cast sono già in fermento. Recentemente è stato annunciato il ritorno di Anna Pettinelli al banco dei professori di canto, affiancata da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Quest’ultima prenderà il posto di Arisa, mentre confermati nel team del ballo sono Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Tra i nomi che riecheggiano più forti, c’è anche quello di Alessandra Celentano, la temuta insegnante di danza classica.

La Foto “ironica” di Alessandra e la eeazione del Web

Alessandra Celentano ha recentemente postato una foto sui social che ha destato curiosità e dibattito. Nello scatto, la maestra indossa due paia di occhiali, uno posizionato regolarmente e l’altro sulla fronte. La didascalia fa riferimento a una “metamorfosi in corso”, e alla trasformazione di Alessandra in una “mosca Celentano“, che ronza in modo fastidioso. Questa potrebbe essere una chiara allusione ai suoi giudizi a volte pungenti ad Amici. Molti hanno apprezzato la foto, incluso Raimondo Todaro, che con un commento ha giocato su una delle frasi celebri di Alessandra, “Il mondo della danza sa”.

La risposta tagliente di Anna Pettinelli

Tra i commenti spicca quello della conduttrice radiofonica Anna Pettinelli, che ha risposto con un tono ironico e tagliente, dicendo: “Ale tesoro amica mia, ti è partita la brocca?”. Un commento che ha ottenuto un’ampia approvazione da parte dei followers ma che non ha ricevuto risposta da Alessandra. Ciò che è chiaro è che la nuova edizione di Amici promette scintille, con i professori pronti a lanciarsi frecciatine pungenti. Questa potrebbe solo essere l’inizio di un’edizione esplosiva.