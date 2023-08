Madame, dopo che Arisa l’ha sbugiardata in pubblico, replica sui social e prova a rimediare

0 SHARES Condividi Tweet

Il mondo della musica italiana continua a sorprenderci con nuovi scambi e interazioni tra artisti. Arisa, famosa cantante, ha di recente postato delle foto che mostrano il suo corpo, dichiarandosi apertamente single e “aprendo le candidature” per un nuovo compagno. Madame, una collega e ammiratrice, non ha esitato a esprimere i suoi sentimenti, dichiarando: “Io ti amo”. Tuttavia, la reazione di Arisa è stata piuttosto piccata, evidenziando come, nonostante i messaggi inviati, Madame non le avesse mai risposto, sottolineando un “strano modo di amare”.

Tentativo di riconciliazione e invito a cena

Madame, invece di lasciare la situazione nel limbo dell’incomprensione, ha cercato di stemperare l’atmosfera e ha fatto un’offerta intrigante: una cena fuori, dopo un concerto al Forum. L’invito, oltre ad essere una mossa per riavvicinarsi, ha un tono scherzoso e allo stesso tempo affettuoso, con Madame che chiede ad Arisa di vestirsi in modo elegante e conclude con un tenero “Ti bacio e continuo segretamente ad adorarti”.

Madame e la creazione di “Il Bene Nel Male”

Oltre alle vicende personali e ai rapporti con gli altri artisti, Madame ha recentemente offerto una panoramica sulla nascita del suo brano “Il Bene Nel Male“. L’artista ha descritto il processo creativo come un flusso, una sorta di trance in cui si collega a un’idea o a un pensiero. In particolare, ha spiegato l’uso del termine “pu***na” nel brano, che è utilizzato come una “dolce offesa“. La canzone narra la storia di una donna che vende il proprio corpo e si innamora, ma l’uomo la vede come un errore. Madame sottolinea l’importanza di guardare al lato positivo, indipendentemente dalle circostanze.