Alberto Matano lascia tutti senza parole: “La mia ex fidanzata è stata il mio grande amore”

Il noto giornalista e conduttore Alberto Matano si è recentemente aperto riguardo alla sua vita sentimentale in un’intervista al settimanale Oggi. Benché ora sia felicemente sposato con l’avvocato Riccardo Mannino, Matano ha voluto chiarire che le relazioni avute con donne in passato non erano mere “coperture”. Ha in particolare evidenziato una relazione passata come un “grande amore”, enfatizzando che ciò che provava era genuino e si è trasformato in un legame speciale che perdura ancora oggi: “Fin da piccolo ho sempre seguito quello che ero. Non ho mai messo maschere. Ho avuto relazioni con ragazze che sono durate fino a quando ho incontrato il mio attuale marito. Con una ragazza in particolare ho avuto una lunga storia. Pensi che siamo ancora molto legati. Un grande amore che nel tempo si è modificato in un sentimento speciale, unico”.

Vita familiare e progetti per il futuro

Parlando della sua vita attuale, Matano ha sottolineato l’ottimo rapporto di Mannino con la sua famiglia, tanto da essere considerato come un “quarto figlio“. Nonostante la gioia che trae dal tempo trascorso con i suoi cari nipoti, Matano ha rivelato che non sente il bisogno di diventare padre. Guardando al futuro, il conduttore di La vita in diretta ha espresso il desiderio di mantenere la stessa passione nel suo lavoro, ma magari a un ritmo meno esigente. Un sogno che accarezza da tempo è quello di completare un romanzo che ha “nel cassetto”, anticipando la possibilità di intraprendere una nuova avventura nella sua vita.

Progetti televisivi

Alberto Matano continuerà a condurre La vita in diretta, anche nelle edizioni del sabato, entrando in diretta competizione con Verissimo e Silvia Toffanin. Con la stessa passione e dedizione che lo ha sempre caratterizzato, Matano guarda al futuro con ottimismo e curiosità.