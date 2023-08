Noto cantante italiano ferma il tour estivo per depressione, di chi si tratta

0 SHARES Condividi Tweet

L’industria musicale è stata scossa da recenti indiscrezioni riguardo a un celebre artista che ha dovuto interrompere il suo tour. Dagospia, nel suo noto segmento “Pillole di gossip”, ha suggerito che un famoso cantante ha dovuto fermarsi a causa di problemi legati alla depressione. Mentre il sito non ha confermato direttamente di chi si tratti, molti segnali puntano al rapper Salmo.

Gli eventi precipitosi del tour di Salmo

A sorpresa, solo qualche giorno fa, Salmo ha rivelato di dover mettere un freno alle sue esibizioni live. Dopo mesi di performance su e giù per l’Italia, sono state cancellate inaspettatamente sette date. Tutto è iniziato con un comunicato del rapper il 17 agosto, annunciando problemi di salute post-concerto al Red Valley Festival di Olbia. Ciò che avrebbe dovuto essere una breve pausa di due giorni si è estesa, con Vivo Concerti che ha successivamente cancellato tutte le date fino al 2 settembre. La ragione? Consigli medici. Ma c’è qualcosa di più dietro questa pausa oltre ai semplici problemi fisici?

La lotta di Salmo contro la depressione

Unendo i punti, Salmo potrebbe essere il cantante di cui parla Dagospia. In precedenza, il rapper ha apertamente parlato delle sue battaglie con la depressione, rivelando che in un momento della sua vita pesava solo 58 chili. Quindi, una recidiva potrebbe averlo costretto a questa interruzione del tour. Tuttavia, è importante notare che queste sono ancora congetture, poiché non c’è una conferma ufficiale. Nel frattempo, alcune date sono ancora in programma, come quella dell’8 settembre al Dreamland Music Festival. Ma, come sottolineato da Dagospia, c’è la possibilità che Salmo non riprenda il tour.