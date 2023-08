Chiara Ferragni, la sua agenda finisce sui social, ecco che appuntamenti vengono fuori

0 SHARES Condividi Tweet

L’imprenditrice digitale, Chiara Ferragni, non è mai stata timida nel condividere la sua vita quotidiana con i suoi follower. Ma in questi giorni ha svelato la sua fitta agenda di settembre e autunno, mostrando gli eventi e gli appuntamenti che la terranno impegnata. Questa condivisione ha fornito una panoramica delle date più importanti, tra anniversari personali, impegni di famiglia e momenti professionali.

Momenti familiari e impegni speciali

Il primo evento segnato sull’agenda è l’anniversario di matrimonio con il rapper e marito, Fedez, che si celebrerà l’1 settembre. Questo segna il ricordo del loro matrimonio nel 2018, un evento che ha portato alla nascita dei loro figli, Leone e Vittoria, che oggi giocano un ruolo centrale nella loro vita. Ma l’amore non finisce qui: il 9 settembre sarà il giorno del matrimonio di Francesca Ferragni, sorella di Chiara. Francesca e il suo compagno, Riccardo Nicoletti, legati da oltre un decennio, hanno accolto il loro primo figlio, Edoardo, nel giugno del 2022, aggiungendo un altro membro alla crescente famiglia Ferragni.

The Ferragnez e gli impegni professionali

Chiara non ha esitato a menzionare anche gli impegni professionali che la terranno occupata. Tra questi, spicca la puntata The Ferragnez-Sanremo. Questo episodio si concentrerà sul noto litigio tra Chiara e Fedez durante il Festival di Sanremo, in cui il ruolo predominante di Fedez ha oscurato Chiara, nonostante fosse la madrina dell’evento. E, come ogni influencer del calibro di Ferragni sa, la moda non dorme mai. Pertanto, la sua presenza è attesa a due delle settimane della moda più importanti a livello mondiale: la Milano Fashionweek e la Parigi Fashionweek. In entrambi gli eventi, Chiara sicuramente definirà tendenze e darà ai suoi follower uno sguardo dietro le quinte del mondo glamour della moda.

La rivelazione dell’agenda di Chiara Ferragni ha mostrato che l’influencer ha un settembre e un autunno ricchi di impegni, tra momenti personali, familiari e professionali. La combinazione di eventi familiari e professionali mostra quanto sia dinamica e impegnata nella sua vita, equilibrando con successo i suoi ruoli come madre, moglie, sorella e imprenditrice.