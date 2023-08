Vladimir Luxuria e Selvaggia Lucarelli volano stracci, la Lucarelli: “Nemmeno Salvini sarebbe arrivato a tanto”

0 SHARES Condividi Tweet

La rinomata giornalista Selvaggia Lucarelli si è recentemente concessa una pausa dalla sua vita frenetica per godersi una vacanza in Amazzonia con il compagno Lorenzo Biagiarelli. Durante questo periodo lontano dal caos, ha condiviso attivamente con i suoi followers su Instagram le meraviglie e le curiosità del suo viaggio. Ma è stato un commento sulla città di Leticia, in Colombia, a scatenare una feroce polemica. Con tono ironico, Selvaggia ha paragonato Leticia ad altre città, tra cui Foggia “Leticia come prima impressione ci sembra più brutta di Foggia, ma meglio di Uyuni in Bolivia, che per me resta il parametro assoluto della bruttezza nella galassia”,. Tuttavia, la sua battuta non è stata accolta con entusiasmo da tutti.

La risposta di Luxuria: dolore e solidarietà

Vladimir Luxuria, nata e cresciuta a Foggia, si è sentita particolarmente colpita dal commento. L’ormai noto fatto di cronaca che ha coinvolto una concittadina, Franca, assassinata nel suo negozio a Foggia, ha reso la battuta di Selvaggia particolarmente sgradevole agli occhi di Luxuria, che conosceva personalmente la vittima. Attraverso un post su Twitter, Vladimir ha espresso il suo dissenso, sottolineando come in momenti delicati e tragici come questo, la sua città natale avrebbe bisogno di solidarietà e non di ironie “Cara Selvaggia, dopo la tragica morte della concittadina Franca la città di Foggia non ha bisogno di commenti estetici da “city shaming” del tutto opinabili: avrebbe bisogno di parole di conforto, presenza dello Stato, vicinanza e solidarietà”.

Selvaggia Lucarelli replica: l'accusa di "city shaming" La Lucarelli, nota per la sua lingua tagliente e il suo spirito battagliero, non ha certo tardato a rispondere alle accuse. Ha evidenziato la mancanza di correlazione tra il suo commento ironico e il tragico evento, accusando Luxuria di aver manipolato il contesto per crearle una cattiva immagine. Inoltre, Selvaggia ha condiviso una serie di messaggi di sostegno ricevuti dai cittadini di Foggia, sottolineando come molti abbiano compreso e apprezzato la sua ironia, riconoscendo il gap tra la battuta e la reale tragedia