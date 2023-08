Reazione a Catena: “I Dai e Dai” chiedono ancora scusa per la frase sulla vecchietta ma ci tengono a dare la loro versione

0 SHARES Condividi Tweet

“I Dai e Dai”, acclamati protagonisti di “Reazione a Catena” su Rai1, non possono essere definiti altro che fenomeni del gioco, dopo aver ipnotizzato gli spettatori con 27 vittorie su 28 episodi. Questa formidabile tratta, però, è stata offuscata da un episodio che ha creato polemiche. Durante una delle partite, il trio ha fatto riferimento ad uno stereotipo riguardante una “vecchietta” e una “borsetta“. Questo errore, come hanno confessato in un’intervista a TvBlog, è stato un momento di ingenuità: “Siamo rispettosi della scelta del programma, che ha deciso di censurare la nostra definizione durante l’Intesa. Non rispettava le regole del gioco e forse siamo stati ingenui. E’ stato un nostro errore, la definizione corretta sarebbe dovuta essere ‘cosa perde la vecchietta’. Nella fretta, anziché dire ‘perde’ ho detto ‘prendi’. E’ venuta fuori una scenetta stereotipata portata avanti con ingenuità, legata all’immaginario classico dello sketch comico. Siamo stati indelicati”.”, hanno ammesso. La loro risposta ha dimostrato un’acuta consapevolezza della sensibilità necessaria quando si tratta di stereotipi, mostrando un impegno per promuovere una visione più equa e complessa delle persone.

Dalla sconfitta al trionfo: la storia di successo dei Dai e Dai

Il trio, composto da Simone, Marco e Mario, non è nuovo alla trasmissione. Avevano precedentemente partecipato nel 2021, ma senza ottenere una vittoria. Ma come Phoenix, sono risorti dalle ceneri del passato per dominare la scena nel 2023. “Ci è stata concessa una seconda possibilità”, hanno riflettuto. La loro determinazione, dedizione e comprensione approfondita del gioco sono chiaramente evidenti attraverso il loro incredibile montepremi di 81mila euro e il loro dominio quasi ininterrotto nel gioco.

Il futuro brillante: una possibile riapparizione?

Per “I Dai e Dai“, la loro avventura potrebbe non essere finita. Sebbene il regolamento stabilisca che i campioni possono tornare solo se non hanno vinto il montepremi, sembra ci sia una luce di speranza. Alla domanda se parteciperebbero ad un eventuale torneo dei campioni, la loro risposta è stata piena di entusiasmo e speranza: “Dovessero esserci nuove occasioni ci farebbe tanto piacere”. Questo lascia i fan in attesa, sperando di rivedere i loro campioni preferiti in azione di nuovo.