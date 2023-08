Pomeriggio 5, Myrta Merlino protagonista di un nuovo promo ma sui social si scatena una bufera: “Senza Barbara io non lo guardo”

0 SHARES Condividi Tweet

L’annuncio ufficiale del nuovo promo di “Pomeriggio 5” ha scatenato una reazione immediata e travolgente sui social media, polarizzando la community tra chi è rimasto fedele alla storica conduttrice Barbara d’Urso e chi è curioso di vedere cosa porterà al tavolo la nuova conduttrice, Myrta Merlino. Questo cambiamento, che rappresenta un momento di svolta nella storia del popolare programma, ha evidenziato come il mondo televisivo stia cambiando, cercando di adattarsi alle nuove esigenze del pubblico.

Il promo e le prime reazioni

Con l’uscita del promo ufficiale sui canali social del programma, le parole di Myrta Merlino hanno promesso un’immersione “dentro al racconto della realtà“, sottolineando la sua anticipazione e la curiosità di iniziare. Tuttavia, la reazione non si è fatta attendere. La fervida base di fan di Barbara d’Urso ha risposto con una valanga di commenti nostalgici e critici, con frasi come “Che orrore togliere la d’Urso” e “Senza Barbara io non lo guardo”. Per molti, il legame tra la d’Urso e “Pomeriggio 5” era diventato inscindibile, rendendo difficile immaginare il programma senza di lei.

La decisione di Mediaset di non rinnovare il contratto con Barbara d’Urso ha sorpreso e deluso molti, in particolare perché la conduttrice non ha avuto l’opportunità di dare un addio appropriato al suo amato pubblico. Sui social, la discussione si è spostata rapidamente sulla durata del programma sotto la guida di Merlino, con molti che speculavano su un possibile declino negli ascolti. Queste voci sono alimentate da confronti diretti tra le due conduttrici, che si sono recentemente scambiate alcune frecciatine.

Tensioni tra Myrta Merlino e Barbara d’Urso

L’ambiente televisivo, noto per le sue rivalità e dinamiche interne, non ha mancato di far emergere alcune tensioni. Myrta Merlino, nella sua recente intervista, ha colpito rivelando di non aver mai visto alcuno dei programmi di Barbara. Sebbene abbia cercato di minimizzare la situazione sottolineando l’inesistenza di una vera e propria rivalità, l’atmosfera resta tesa. La decisione di Mediaset di affidare a Merlino la conduzione sembra essere stata motivata da un cambio nella linea editoriale, piuttosto che da conflitti personali.

Nonostante le tensioni, la curiosità rimane alta. Con il ruolo di Barbara d’Urso che si è ridimensionato negli ultimi tempi, il pubblico è ansioso di vedere cosa le riserverà il futuro. La celebre conduttrice, attraverso i suoi canali social, ha condiviso alcuni dettagli delle sue vacanze estive, lasciando i suoi fan in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla sua carriera.