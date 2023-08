Ilaria D’Amico al veleno: “Le promesse vanno mantenute”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon hanno confermato che presto convoleranno a nozze. La relazione tra la celebre conduttrice sportiva e l’ex portiere ha avuto inizio nel 2014, attirando l’attenzione dei media. Oltre a sfatare voci di una presunta crisi, la coppia ha ora annunciato il loro prossimo matrimonio, unendo ulteriormente le loro famiglie allargate.

Famiglia e nuovi capitoli per la coppia

Gigi Buffon ha già due figli dalla sua precedente relazione con Alena Seredova, mentre la D’Amico ha un figlio, Pietro, dal suo precedente matrimonio e un altro figlio, Leopoldo Mattia, con Buffon. Alena, dal canto suo, ha trovato la felicità con Alessandro Nasi, con cui ha una figlia. La vita di queste famiglie intrecciate rappresenta un esempio di come le persone possano andare avanti e trovare nuove felicità.

Il futuro e le riflessioni di Ilaria

La D’Amico, in una recente intervista al Corriere della Sera, ha condiviso le sue esperienze lavorative in Rai e come le promesse non mantenute l’abbiano delusa: Tutti dicono di non andare mai in Rai quando un governo è traballante ma mai avrei pensato di ritrovarmi ad essere Paperino, specie dopo tutte le rassicurazioni avute”. E poi ha continuato: “Orfeo litiga con l’ad e cambia ruolo, e poi cade il Governo. Improvvisamente, eravamo visti come intrusi, senza il minimo pudore o rispetto per me come professionista. Le promesse andavano mantenute, specie perché erano stati loro a cercare me. Invece c’è stata solo sciatteria e bisogno di liberare spazi“. Ha però sottolineato l’importanza del supporto di Gigi durante questi tempi difficili: “Fare accordi di buon senso e non vederli mantenere è stato allucinante. Per fortuna in tutto questo anno orribile ho sempre avuto Gigi al mio fianco“. Riguardo alla proposta di matrimonio, ha raccontato un momento romantico a casa, a Parma, dove Buffon l’ha sorpresa con una proposta tanto attesa: “A gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine, ed è arrivata la sua dichiarazione… Finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili“. Nonostante i piani iniziali di sposarsi nel 2024, potrebbero essere cambiati a causa degli impegni di Gigi con la Nazionale.