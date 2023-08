Sanremo 2024 lanciata la bomba: Adriano Celentano potrebbe cantare l’Italiano di Toto Cutugno

0 SHARES Condividi Tweet

L’aria di Sanremo 2024 è pregna di emozione e aspettative. Roberto Alessi direttore di Novella 2000 ha lanciato un’indiscrezione davvero bomba: Adriano Celentano potrebbe salire sul palco dell’Ariston per rendere omaggio a Toto Cutugno, cantando il suo famoso brano “L’italiano”.

Il post di Celentano in memoria di Cutugno

Il mondo della musica italiana è stato scosso dalla recente scomparsa di Toto Cutugno il 22 agosto. In questo contesto emotivo, Adriano Celentano ha condiviso un post su Instagram in cui ha ricordato un aneddoto legato alla famosa canzone “L’italiano”: “Ricordo che eravamo in macchina…una cinquecento credo, e tu insistevi perché io incidessi “L’italiano”. Una superbomba appena ultimata la notte prima che ci vedessimo. “Non ho dormito tutta la notte” – mi dicesti – “pensando al successo che faremo, tu come interprete, e io come autore”, il brano era davvero forte!!! Ma ciò che più di tutto mi frenava era proprio la frase più importante: “Io sono un italiano vero”. Una frase oltretutto insostituibile, in quanto è proprio su questa che si regge l’intera impalcatura di quella grande opera. E io sentirmi pronunciare: “Sono un italiano vero” mi sembrava di volermi innalzare. Lui non credeva alle sue orecchie: “Ma non capisci che è proprio questo il punto, io l’ho scritta pensando a te, perché tu sei davvero un italiano vero.” “Sì, lo so” – gli dissi io – “però non mi va di dirlo io…”. Non sempre ma a volte la troppa scrupolosità si può trasformare in una caz**ta mondiale”.

E poi Celentano, in chiusura ha scritto così: “Però nonostante tu l’abbia cantata come l’avrei cantata io, oggi, se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l’hai cantata tu! Eri e rimarrai, un grande indimenticabile! Ti voglio bene. Adriano”.

Celentano a Sanremo 2024: la grande attesa

È proprio a seguito di questo toccante post che è nata l’idea di vedere Celentano a Sanremo per omaggiare Cutugno. Secondo Alessi, il direttore artistico di Sanremo, Amadeus, sarebbe assolutamente favorevole all’idea, considerando Toto Cutugno un pilastro della musica italiana e un simbolo del Festival. La performance di Celentano potrebbe diventare uno degli eventi più attesi dell’edizione 2024. La speranza è che il grande Adriano accetti l’invito, magari con il supporto e l’incoraggiamento di sua moglie, Claudia Mori. Alessi ha scritto così: “Ecco la notizia bomba: le righe che avete letto hanno messo in moto un progetto per ora appena abbozzato, ma che, mi assicurano, non può non piacere anche al direttore artistico di Sanremo Amadeus, un uomo che ha sempre avuto un profondo rispetto per Cutugno perché, dice, “ha contribuito a far conoscere la musica italiana nel mondo, un simbolo di Sanremo”. L’idea è di avere Adriano Celentano al Festival per cantare L’italiano, il brano più famoso di Cutugno. Quell’omaggio a Toto si trasformerebbe nell’evento top del Festival. Toto aveva presentato L’italiano proprio al Festival 83. Tutti incrociano le dita perché Adriano, che ha scritto “La canterei esattamente come l’hai cantata tu!”, è un professionista assoluto (coadiuvato dalla moglie, donna straordinaria, Claudia Mori) e non fa le cose tanto per fare.