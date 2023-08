Ballando, Simona Ventura e Giovanni Terzi pubblicano un video, ondata di entusiasmo sui social

0 SHARES Condividi Tweet

La nota coppia formata da Simona Ventura e Giovanni Terzi sarà ufficialmente parte del cast di “Ballando con le Stelle 2023“. Il talent show di Milly Carlucci ha annunciato l’entusiasmante novità sui propri canali social, deliziando i fan con un video degli innamorati intenti a prepararsi per la nuova edizione. Con l’avvicinarsi della data di messa in onda in ottobre su Rai Uno, l’annuncio ha generato un’ondata di entusiasmo tra il pubblico, specie dopo i recenti annunci di altri celebri partecipanti come Rosanna Lambertucci e Ricky Tognazzi.

Un duello in pista tra la Ventura e il suo futuro marito

L’anticipazione della loro presenza nello show è stata svelata in maniera originale. “Amore, ti devo svelare un segreto, vado a Ballando”, rivela Simona nel video, con Terzi che risponde con sorpresa: “Anche tu? Ma anche io. E allora che vinca il migliore”. Questa rivelazione ha fatto impazzire i fan, molti dei quali sono divisi su chi supportare nella competizione. Oltre all’entusiasmo per la loro partecipazione, c’è grande aspettativa per vedere Simona, una presenza iconica della televisione, tornare in un talent show di Rai 1.

Prossimi piani: matrimonio dopo Ballando?

Nonostante l’eccitazione per la loro partecipazione allo show, molte voci sorgono riguardo ai piani futuri della coppia. Dopo cinque anni di fidanzamento, sembra che il duo sia pronto a dire il fatidico “sì”. Simona ha recentemente condiviso con il Corriere delle Sera che stanno pianificando le nozze, anche se la data precisa è ancora un mistero. Ciò che sappiamo è che la celebre Paola Perego sarà la testimone, e la cerimonia non si svolgerà a Milano.