Belen, “Neanche il tempo di piangere e già stai in carrozza di nuovo” e lei sbrocca

Ieri, mercoledì 30 agosto, Belen ha sorpreso tutti annunciando la sua relazione con l’imprenditore Elio Lorenzoni. Belen ha rivelato il rapporto condividendo foto di loro durante un battesimo e un’immagine di loro insieme risalente a 10 anni fa. La notizia ha scatenato un’ondata di reazioni, con molti che hanno applaudito il suo coraggio mentre altri l’hanno criticata, soprattutto alla luce della sua recente separazione da Stefano De Martino.

Critiche online e la difesa di Belen

Molti si sono chiesti come Belen potesse superare così rapidamente la fine del suo matrimonio. Un utente ha ironicamente sottolineato la sua apparente rapidità nel superare la rottura, suggerendo che lei non avesse sofferto abbastanza per la separazione: ““Sorella cara ti amo e ti stimo ma qua noi comuni mortali aspettiamo una delusione d’amore per perdere quei 100g tu manc o tiemp re lacrm già stai di nuovo in carrozza. Dea spiegaci come si fa!“. Belen, tuttavia, non ha preso bene questi commenti e ha risposto aspramente: “Taci se non vivi con me”, sottolineando che solo chi vive con lei può conoscerne la realtà. Ad un’altra critica che l’ha definita “patetica”, la Rodriguez ha replicato con sarcasmo, illustrando il significato della parola “patetica”: “Dal lat. tardo patheticus, dal gr. pathetikós, der. di páthos ‘sofferenza”.

Apprezzamenti e dettagli sulla nuova coppia

Nonostante le critiche, molti fan hanno espresso il loro supporto e ammirazione per Belen: “Ho sempre odiato il falso perbenismo. Adoro chi, invece, segue le sue idee e il suo essere donna, non lo nasconde per paura di maldicenze. Grande madre e grande donna. Ti stimo”. Belen ha risposto a questi commenti affermando di non nascondersi mai e di rifiutare il falso moralismo: Sai che mi trovi d’accordo. Io non mi nasconderò mai, perché questa sono io, il perbenismo, il bigottismo, il moralismo non fanno per noi”. La showgirl ha anche condiviso dettagli sulla loro compatibilità astrologica, rivelando i loro segni zodiacali e ascendenti.