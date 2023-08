Italia’s Got Talent 2023, Elettra Lamborghini svela una lite con un concorrente: “Voleva fare il fenomeno, ecco come si è comportato con me”

0 SHARES Condividi Tweet

La prossima stagione di “Italia’s Got Talent” sarà lanciata il 1° settembre 2023 su Disney Plus, con un cast rinfrescato e promettente. Oltre al ritorno di Frank Matano e Mara Maionchi, il pubblico potrà godere delle novità rappresentate da Khaby Lame ed Elettra Lamborghini in veste di giudici. A prendere le redini dello show saranno Aurora Leone e Fru dei The Jackal, pronti a condurre le varie puntate. La presentazione ufficiale è avvenuta durante una conferenza stampa, durante la quale il cast ha risposto a domande e curiosità dei giornalisti presenti.

Interazione e reazioni dei giudici

Molti si sono chiesti come Frank e Mara reagiscano ai feedback, specialmente quelli negativi, dai concorrenti che non passano alla fase successiva. Frank ha rivelato: “Non credo che Mara legga i suoi DM. Di persona, però, capita che qualche sguardo incrociato con un concorrente respinto possa trasmettere disappunto”. Questi momenti, come ha sottolineato, sono inevitabili e fanno parte dell’essenza di un talent show.

L’Incidente di Elettra Lamborghini

Ma la vera sorpresa è stata la rivelazione di Elettra Lamborghini. Alla popolare cantante è stato chiesto se avesse avuto screzi con qualche concorrente durante le registrazioni. Ha condiviso un episodio in cui ha rischiato una lesione al naso a causa di un errore durante l’esibizione di una coppia in bicicletta: Mi pare fosse una coppia in bicicletta. Io ho notato molti errori e ho voluto farlo presente anche se magari verranno tagliati. In un’esibizione di tre minuti forse il cameraman non l’ha ripreso, ma la ruota mi ha quasi toccato il naso. Quello, visto che mi stava per tagliare il naso, l’ho notato di più. E lo screzio c’è stato perché gliel’ho fatto notare mentre lui voleva fare il fenomeno”. La Lamborghini ha sottolineato come, in momenti come questo, sia essenziale l’attenzione e il rispetto tra artisti e giurati.