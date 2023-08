Myrta Merlino inizia con il botto, pubblica una foto con Checco Zalone e spiega il perchè

0 SHARES Condividi Tweet

Con l’attesa crescente per il debutto di Myrta Merlino su Canale Cinque come erede di Barbara d’Urso, l’attenzione si intensifica. Recenti post su Instagram mostrano l’ex conduttrice di LA7 con il celebre comico Checco Zalone, alimentando vocie aspettative tra i fan.

La potenza comica di Zalone secondo Merlino

Myrta Merlino, dopo aver assistito a uno degli spettacoli del tour italiano di Zalone, non ha risparmiato elogi. “Checco ci dà sempre l’impressione di prendere in giro la persona seduta in platea accanto a noi: ma in realtà siamo tutti bersaglio della sua comicità irriverente e irresistibile nella migliore tradizione della commedia all’italiana”, ha condiviso Myrta. La capacità unica di Zalone di catturare l’essenza dell’Italia, con le sue debolezze e grandezze, lo rende una figura centrale nella comicità moderna. Myrta ha enfatizzato come, attraverso i suoi film e spettacoli, Checco sia riuscito a stabilire record e a raggiungere incassi da capogiro. La Merlino ha anche aggiunto “Una serata speciale con Checco Zalone e la sua straordinaria capacità di raccontare la pancia del Paese, con tutte le sue debolezze ma anche con le sue grandezze”

Aspettative dei fan e anticipazioni su Pomeriggio Cinque

Il post di Myrta Merlino è diventato rapidamente virale, con fan che esprimono speranze di vedere Zalone come ospite nella nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Altri, invece, sono concentrati sul 4 settembre, data del debutto di Merlino su Canale Cinque. Questo momento segnerà un cambio di guardia, con Myrta che prenderà il posto di Barbara d’Urso, simbolo del canale per oltre un ventennio. Ulteriori indiscrezioni rivelano che la Merlino ha iniziato a familiarizzare con alcune delle sue future colleghe, tra cui la celebre Maria De Filippi.