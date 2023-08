“Estate in diretta”, Nunzia De Girolamo mette in imbarazzo Pierluigi Diaco che le risponde a tono: “Questa domanda è troppo intima”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la recente puntata di “Estate in diretta”, Pierluigi Diaco è stato messo in imbarazzo da una domanda personale della conduttrice Nunzia De Girolamo. Mentre la discussione verteva sulla sua carriera e la sua infanzia, contrassegnata dalla triste perdita prematura del padre, De Girolamo ha chiesto al conduttore come immaginasse sarebbe stato il suo rapporto con il padre se fosse stato ancora vivo. Visibilmente imbarazzato, Diaco ha risposto che era “una domanda troppo intima”, ma poi ha ammesso di non essersi mai immaginato una vita con suo padre accanto.

Il sostegno della famiglia nel dolore

Nonostante la prematura perdita, Diaco ha condiviso che non ha mai sentito un vuoto grazie al sostegno incondizionato di sua madre e delle sue sorelle. La presenza costante e l’amore incommensurabile che gli hanno offerto hanno compensato la mancanza della figura paterna: “Pur essendoci una foto che mi ha sempre accompagnato di lui e che la mia mamma ha deciso di mettere nella cucina, in realtà la mia mamma e le mie sorelle sono state capaci di non farmi vivere questo vuoto ma di riempirlo con una cura, una premura, un amore incredibile.”. Pierluigi ha anche rivelato di aver trovato figure paterne di riferimento durante la sua adolescenza, in particolare ha citato Maurizio Costanzo, con cui ha collaborato sin da giovane e che considera come un secondo padre.

Anticipazioni sulla nuova edizione di “Bella Ma’”

Concludendo la sua apparizione a “Estate in diretta”, Diaco ha parlato della prossima edizione di “Bella Ma’”, in onda su Rai2 a partire dal 11 settembre. Ha anticipato alcune novità e cambiamenti previsti per le puntate del 2024. Inoltre, il 9 settembre, sempre su Rai2, sarà presentato l’intero cast del programma, includendo rubrichisti e i nuovi concorrenti della Generazione Z e dei Boomers.