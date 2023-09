Caterina Balivo, un incontro speciale la costringe a chiedere scusa

0 SHARES Condividi Tweet

Il Festival del Cinema di Venezia è noto per le sue proiezioni esclusive, il glamour del red carpet e gli incontri tra celebrità. Quest’anno, uno degli incontri più attesi e discussi sui social è stato quello tra la celebre conduttrice televisiva italiana, Caterina Balivo, e la star di Hollywood, Patrick Dempsey. Mentre Venezia brillava sotto i riflettori dell’evento cinematografico più prestigioso d’Italia, la Balivo e suo marito, Guido Maria Brera, non solo hanno presenziato per motivi professionali, ma hanno anche celebrato il loro nono anniversario di matrimonio. La città, con i suoi canali e palazzi storici, ha fornito la cornice perfetta per l’occasione. “Venezia è sempre una buona idea”, ha esclamato Caterina, sottolineando l’atmosfera romantica che solo una città come Venezia può offrire.

Il Film “Ferrari” e l’anticipato incontro tra vecchi amici

L’attenzione del pubblico era focalizzata sulla premiere di “Ferrari“, un film biografico dedicato alla vita di Enzo Ferrari, fondatore dell’omonima casa automobilistica. Nel cast stellare spiccano nomi come Adam Driver, che interpreta il ruolo di Ferrari, e Penélope Cruz, che veste i panni di sua moglie, Laura. Tuttavia, un altro nome ha attirato particolarmente l’attenzione del pubblico italiano: Patrick Dempsey, che nel film interpreta Piero Taruffi. La presenza di Dempsey non era soltanto legata al film, ma anche a una connessione personale. L’attore americano, infatti, ha lavorato in passato con Guido Maria Brera, partecipando alla serie TV “Diavoli”, basata su un romanzo dello stesso Brera. Questa connessione preesistente ha reso l’incontro sul red carpet tra Dempsey, Balivo e Brera un momento ricco di emozioni e di grande attesa.

Caterina Balivo: emozioni condivise su Instagram e eeazioni dei fan

Mentre il trambusto del Festival proseguiva, Caterina Balivo ha scelto di condividere con i suoi numerosi follower su Instagram l’emozionante incontro con Patrick Dempsey. Nel video pubblicato, si può vedere un Dempsey affettuoso che, dopo aver calorosamente salutato Brera, si volta verso Caterina e la bacia teneramente sulla guancia. L’emozione di Caterina era palpabile e contagiosa. Prima dell’incontro, aveva condiviso un post in cui esprimeva la sua ansia e l’entusiasmo per l’imminente incontro con l’attore: “Ma Patrick, scusa amore, ci sarà?”. Questo momento ha riscosso un grande successo sui social, con migliaia di fan e follower che hanno commentato e condiviso l’emozionante incontro. L’abilità di Caterina nel condividere momenti genuini e sinceri con il suo pubblico la rende una delle figure televisive più amate in Italia, e questo evento al Festival di Venezia non ha fatto altro che rafforzare il suo legame con i fan.