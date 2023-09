Alessandro Cecchi Paone affondo a Mauro Corona: “Speriamo che Bianca Berlinguer se ne liberi subito”

0 SHARES Condividi Tweet

Il recente annuncio dell’ingresso di Mauro Corona come opinionista fisso nel talk show politico “E’ sempre Carta Bianca” su Rete 4, sotto la guida esperta di Bianca Berlinguer, ha alimentato un acceso dibattito tra i fedeli telespettatori e addetti ai lavori. Questo scenario, esemplificato dalla contrarietà espressa da alcuni, sottolinea l’importanza delle scelte editoriali e degli equilibri nei cast televisivi, in particolare quando coinvolgono figure polarizzanti come Corona.

Telespettatori e figure del settore si esprimono

Una lettrice, in particolare, ha espresso il suo disappunto in maniera piuttosto vivace attraverso una lettera indirizzata al noto giornalista Alessandro Cecchi Paone, pubblicata sul magazine “Nuovo”. La sua principale critica riguardava il finanziamento di Corona attraverso il canone TV, lamentando che un personaggio dallo stile e dai modi discutibili come il suo occupasse un ruolo nell’ambito della tv pubblica: “Lavorerà in una rete adatta a lui…Da contribuente ero stanca di pagare lo stipendio a questo signore che, col suo modo di vestire discutibile e i suoi sproloqui, occupava un posto nella tv pubblica…”. La lettera non è passata inosservata. Cecchi Paone, infatti, non ha esitato a rispondere pubblicamente, condividendo alcune delle preoccupazioni della telespettatrice. Ha espresso l’auspicio che una professionista del calibro di Berlinguer possa riconsiderare la scelta di includere Corona nel suo programma, sottolineando che un personaggio di tale natura potrebbe non essere l’aggiunta ideale per un talk show politico di prestigio: “Non sentivamo il bisogno di trovare Mauro Corona al seguito di una collega così esperta ed autorevole, che da lui è stata pure offesa…Speriamo che se ne liberi presto: Bianca non se lo merita…”.

Cecchi Paone sulla programmazione di Rete 4

Oltre alle sue osservazioni su Corona, Cecchi Paone ha anche affrontato la questione del trasferimento di Berlinguer a Rete 4. Il giornalista ha voluto ribadire l’importanza del canale nell’ambito dell’informazione, sottolineando come sia una piattaforma che da decenni si dedica a programmi informativi e divulgativi su temi scientifici, storici e culturali. Tuttavia, ha anche messo in luce l’ampia offerta di talk show di attualità presenti su Mediaset, in risposta all’ironia della lettrice sulla nuova collocazione di Berlinguer.