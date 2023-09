Barbara d’Urso polemizza ancora con Mediaset che pare risponderle a tono anche se non è una risposta diretta

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara d’Urso, una delle figure televisive più iconiche e riconosciute in Italia, ha di recente acceso una nuova scintilla di polemica con Mediaset, uno dei più grandi network televisivi del paese. Navigando tra i trend delle notizie e i post sui social media, è impossibile non imbattersi nel recente post di Barbara d’Urso che critica la sua esclusione dalla famosa trasmissione “Pomeriggio Cinque“. Questa mossa, che ha attirato l’attenzione di molti appassionati di televisione e media, ha fatto sì che la d’Urso diventasse rapidamente un argomento “hot topic” nei forum di discussione e nei blog specializzati.

La conduttrice, attraverso un messaggio pubblicato sui suoi profili social ufficiali, ha non solo augurato buona fortuna a Myrta Merlino per la nuova stagione, ma ha anche colto l’occasione per esprimere la sua amarezza riguardo alla sua esclusione dal programma. Questo gesto ha chiaramente dimostrato che la tensione tra Barbara d’Urso e Mediaset è palpabile. E in un’era in cui ogni mossa viene analizzata e discussa online, le reazioni non si sono fatte attendere.

La risposta velata di Mediaset: una mossa strategica?

Nonostante Mediaset non abbia risposto direttamente alle dichiarazioni di Barbara d’Urso, chi segue da vicino l’industria televisiva italiana ha notato una mossa che potrebbe suggerire una risposta velata alla conduttrice. In particolare, il sito TgCom24, noto portale di notizie di proprietà di Mediaset, ha ripreso un articolo dal blog di Davide Maggio, un influente commentatore televisivo. L’articolo, intitolato “Barbara, basta fare la vittima“, sottolinea come Mediaset abbia supportato la carriera della d’Urso per anni, citando cifre impressionanti relative ai guadagni della conduttrice grazie alla collaborazione con il network.

Ma non è solo una questione di numeri. L’articolo ha anche evidenziato una foto postata da Barbara d’Urso, che sembrava ironizzare sulla posa fatta al funerale di Silvio Berlusconi, il fondatore di Mediaset. Questo dettaglio ha attirato molte critiche e ha rafforzato l’idea che la tensione tra la d’Urso e Mediaset non sia solo una questione professionale, ma anche personale.

Qual è la vera storia dietro le quinte?

Mentre la tensione tra Barbara d’Urso e Mediaset continua a dominare le discussioni online, emerge una domanda fondamentale: si tratta di una semplice dinamica giornalistica o di una strategia mediatica ben orchestrata? L’articolo di Davide Maggio, pur essendo una legittima opinione, è stato rapidamente ripreso da TgCom24, portando molti a speculare sulle reali intenzioni di Mediaset.