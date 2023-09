Barbara d’Urso ha lasciato l’Italia, la decisione della conduttrice poco prima dell’inizio di Pomeriggio 5

0 SHARES Condividi Tweet

Il cambio al timone di “Pomeriggio Cinque” ha generato molte chiacchiere. Barbara d’Urso, storica conduttrice del programma, ha sorpreso molti scegliendo di lasciare l’Italia proprio alla vigilia della nuova stagione dello show. La celebre conduttrice ha condiviso attraverso i suoi canali social la decisione di intraprendere un viaggio all’estero, senza specificare la destinazione o la durata della sua assenza. Una foto la ritrae all’aeroporto, e nonostante abbia rivelato la sua paura di volare, ha sottolineato la sua intenzione di rimanere fuori dai confini nazionali per un periodo prolungato. Questa decisione ha inevitabilmente sollevato molti interrogativi. La scelta di partire proprio alla vigilia del rilancio del programma che l’ha vista protagonista per anni potrebbe essere una strategia ben calcolata da parte della d’Urso per distanziarsi dal chiacchiericcio e dai possibili confronti con chi le succederà, Myrta Merlino.

Myrta Merlino prende le redini

Con l’assenza temporanea di Barbara d’Urso dalla scena televisiva italiana, l’attenzione si concentra ora su Myrta Merlino, pronta a raccogliere il testimone e a intraprendere questa nuova avventura come conduttrice di “Pomeriggio Cinque“. L’attesa per il suo debutto è palpabile, con la prima puntata prevista per lunedì 4 settembre, alle ore 17.00 su Canale Cinque. La Merlino, affermata giornalista e conduttrice, è pronta ad apportare il suo tocco personale allo show, e il pubblico è curioso di vedere come gestirà il nuovo incarico.

Barbara d’Urso e il suo rapporto con i social

Dopo l’annuncio ufficiale della sua uscita da Mediaset, Barbara d’Urso ha intensificato la sua presenza sui social media. Durante l’estate, la conduttrice ha condiviso molteplici momenti delle sue vacanze, regalando ai suoi follower scatti e clip di relax e divertimento. Tuttavia, tra le tante pubblicazioni, alcuni post hanno destato particolare attenzione, in particolare quelli riguardanti la sua uscita da Mediaset e il passaggio di consegne a Myrta Merlino. L’ultimo post in ordine di tempo ha toccato un argomento delicato: il suo rammarico per non aver avuto l’opportunità di salutare adeguatamente il suo pubblico e la percezione che alla Merlinio venga dato maggiore spazio rispetto a quanto avuto da lei negli ultimi anni.