Tananai travolto dalla bufera, sale sul palco in ritardo, canta solo qualche minuto e va via, sul web lo attaccano e lui replica

0 SHARES Condividi Tweet

Il cantante Tananai è recentemente finito al centro delle polemiche per la sua esibizione presso il Palazzo Rosso a Polesella, Rovigo, nell’ambito dell’Elysium Festival. Era previsto che si esibisse per un’ora, ma è apparso in ritardo, ha cantato per soli 15 minuti e si è rapidamente allontanato. Questo ha scatenato una valanga di critiche e delusioni da parte del pubblico, in particolare da coloro che avevano pagato un prezzo considerevole per il biglietto e si aspettavano una prestazione molto più lunga.

Reazione degli organizzatori e testimonianze del pubblico

Gli organizzatori, per rispondere all’indignazione crescente, hanno pubblicato un post sui social esprimendo il loro disappunto e scusandosi con il pubblico. Hanno evidenziato la mancanza di rispetto di Tananai, che, secondo quanto riferito, è arrivato in ritardo nonostante un cachet di 50mila euro. Alcuni spettatori hanno espresso la loro frustrazione per il breve set del cantante, evidenziando la mancanza di rispetto per coloro che avevano pagato e si erano presentati puntualmente. Nonostante questo contrattempo, l’evento Elysium Festival è stato considerato positivamente da molti partecipanti, con una presenza di circa 3mila persone.

La difesa di Tananai

In risposta alle crescenti polemiche, l’agenzia World Music Infinity, che gestisce Tananai, ha rilasciato un comunicato. Nel comunicato, si afferma che l’evento era stato concordato come “showcase” e non come “concerto”. Hanno anche sottolineato problemi tecnici e mancanza di attrezzature concordate, suggerendo che Tananai non era nelle condizioni idonee per esibirsi. Malgrado tutto, l’artista è salito sul palco per i suoi fan, rispettando quanto previsto dal contratto. La comunicazione dell’evento è stata descritta come fuorviante, presentando il set di Tananai come un concerto vero e proprio piuttosto che come un breve set DJ.