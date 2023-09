Anna Pettinelli, la compagna del suo ex, Elisa Ospina difende la sua storia: “Come ci siamo comportati io e Stefano”

0 SHARES Condividi Tweet

Il mondo dei social è stato recentemente scosso dall’annuncio provocatorio e giocoso di Arisa in cui, attraverso una foto senza veli, dichiarava di essere alla ricerca di un marito. Tale mossa ha suscitato una moltitudine di reazioni, ed è diventato uno dei principali argomenti di discussione nella puntata di Estate in diretta.

Un annuncio che fa discutere

Gli ospiti della puntata, tra cui Eleonora Giorgi, Marta Flavi, Roberto Alessi e Elisa D’Ospina – stretta amica di Arisa – hanno dibattuto sul post della cantante. Elisa, rivelando un retroscena, ha dichiarato: “Io la conosco e so perché l’ha fatto. A 41 anni, Arisa desidera vivere un’esperienza amorosa profonda e ha scelto un approccio scherzoso per esprimere questo desiderio sui social.”

La difesa della cantante: un’immagine sensuale, non volgare

Mentre molti hanno criticato Arisa per la sua foto ritenendola volgare, Elisa D’Ospina, nel suo ruolo di ospite, ha preso le difese dell’amica. Ha elogiato la cantante per aver mostrato la sua sensualità in modo autentico, sottolineando come non ci fosse nulla di volgare in essa. Questo sentimento, tuttavia, non è stato condiviso da tutti. Alcuni ospiti hanno suggerito che l’approccio deciso di Arisa potrebbe intimorire alcuni uomini, temendo potenziali tradimenti.

Elisa D’Ospina parla delle voci di tradimento

Un altro argomento caldo della puntata ha riguardato Elisa D’Ospina e la sua relazione con Stefano Macchi, ex compagno di Anna Pettinelli. Di fronte alle insistenti voci di un presunto tradimento, Elisa ha voluto fare chiarezza: ha affermato con fermezza che né lei né Stefano avevano tradito i loro partner precedenti e che la loro storia d’amore era nata solo dopo la conclusione delle rispettive relazioni: “Io e Stefano abbiamo aspettato la fine delle nostre storie d’amore e poi, confrontandoci ci siamo innamorati”.

Sorpresa in studio

La puntata si è conclusa in modo spettacolare con un’inattesa irruzione di Massimiliano Ossini, aggiungendo un ulteriore colpo di scena a un episodio già denso di discussioni e rivelazioni.

