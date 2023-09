Lory Del Santo sul futuro televisivo di Barbara d’Urso: “Accadrà sicuramente”

0 SHARES Condividi Tweet

Lory Del Santo, celebre attrice e icona sexy degli anni ’80, con un passato risonante tra L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, ha condiviso le sue visioni sul futuro di Barbara d’Urso in televisione. In una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, Lory ha dichiarato: “No, non è un addio, ma un rinvio. Le cose che piacciono al pubblico tornano! Il trash è dire la verità, rappresentare ciò che veramente è, senza filtri.” Queste parole riflettono la fiducia di Lory nel talento intrinseco di Barbara d’Urso e nel suo potere di coinvolgimento del pubblico.

La visione del “trash” televisivo e il nuovo volto di Pomeriggio 5

Il panorama televisivo italiano ha visto un cambiamento significativo con l’arrivo di Myrta Merlino come nuova conduttrice di Pomeriggio 5, sostituendo Barbara. Secondo Lory, il vero fascino del “trash” televisivo è la sua genuinità. Ha menzionato come il trash offre un riflesso della realtà, spesso attraente per i telespettatori, nonostante le sue connotazioni polemiche. Del Santo ha inoltre condiviso un aneddoto su Silvio Berlusconi e i suoi consigli sull’essere sensuale in TV.

L’Isola dei Famosi: cambio di conduzione in vista?

Sempre focalizzandosi sul futuro della televisione, Lory Del Santo ha espresso le sue opinioni sul prossimo conduttore de L’Isola dei Famosi. Mentre circolano voci sul ritorno di Ilary Blasi, Lory ha sottolineato: “Penso che ogni tanto bisogna cambiare: nessuno è proprietario delle sedie in cui si siede, siamo destinati a ruotare.” Questo riflette la filosofia di Lory: la televisione, come la vita, è in costante evoluzione, e tutti dovrebbero essere pronti a nuove opportunità e sfide.