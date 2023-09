Cristian Totti, l’esordio sul campo è al centro di critiche, interviene durissimo il papà, Francesco

0 SHARES Condividi Tweet

Cristian Totti, il primogenito della leggenda del calcio Francesco Totti, sta cercando di fare un nome per sé nel mondo del calcio. Dopo aver lasciato le giovanili della Roma, ha recentemente fatto il suo debutto con il Frosinone. E anche se la sua prima partita di campionato contro il Bologna non è andata come sperato, terminando 3-0 in favore degli avversari, Cristian ha scelto di condividere alcuni momenti salienti del match su Instagram.

Tanti tifosi ed estimatori hanno espresso il loro entusiasmo nel vedere il giovane Totti in campo, notando una somiglianza straordinaria con suo padre, Francesco. Tuttavia, come spesso accade sui social media, alcune persone hanno approfittato dell’occasione per lanciare commenti negativi. Più precisamente, alcuni hanno preso di mira il fisico del 17enne.

Francesco Totti risponde ai critici: il sostegno di un padre

Il bodyshaming, o la critica ingiusta e gratuita sul corpo altrui, è diventato un problema pervasivo sui social media. Questa volta, Cristian ne è stato l’obiettivo ingiustificato. Mentre molti follower sono intervenuti in difesa del giovane calciatore, la replica più potente è arrivata da Francesco Totti, che ha affrontato la questione con fermezza.

Parlando a Radio Serie A, Francesco ha dichiarato: “Chi critica su internet penso che sia una persona inesistente. Magari ha anche dei figli. Chi si esprime in quel modo con un ragazzo di 17 anni non merita di avere delle risposte”. Queste parole riflettono non solo la natura protettiva di un padre, ma anche la frustrazione di vedere suo figlio attaccato in modo così immaturo e ingiustificato.

Un futuro incerto ma sostenuto

Nonostante le sfide di portare un nome così pesante nel mondo del calcio, Cristian è determinato a proseguire la sua carriera. Francesco ha offerto parole di saggezza e sostegno a suo figlio, sottolineando che, indipendentemente dagli alti e bassi, è essenziale per Cristian godersi il viaggio e rimanere autentico a se stesso.

Per Cristian Totti, queste parole di incoraggiamento e difesa da parte di suo padre sono una testimonianza dell’amore incondizionato e del supporto che può fare la differenza nel difficile mondo del calcio professionistico.