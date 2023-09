Pomeriggio 5, dopo la prima puntata cacciato il regista che la Merlino aveva portato da La7

0 SHARES Condividi Tweet

Il panorama televisivo italiano si è arricchito di ulteriori sviluppi e colpi di scena. Ieri, “Pomeriggio Cinque“, uno dei rotocalchi pomeridiani più seguiti di Canale 5, ha aperto le porte alla nuova edizione con Myrta Merlino alla conduzione. Il cambio al timone è stato motivo di grande aspettativa, data la pesante eredità lasciata da Barbara d’Urso. Tuttavia, non è stato il solo aspetto a catturare l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

Un esordio di successo… con ombre inaspettate

L’attesa era palpabile. Myrta Merlino, dopo anni trascorsi alla guida del programma “L’Aria che Tira” su La7, ha accettato la sfida di condurre “Pomeriggio Cinque“. L’esordio ha avuto un riscontro impressionante, raggiungendo il 21% di share, una cifra che ha sorpreso molti e lasciato la concorrenza a bocca aperta. Tuttavia, alle spalle di questi numeri straordinari, si è celata una sorpresa sconcertante. Nonostante il successo in termini di ascolti, a meno di 24 ore dal debutto, è emersa una notizia shock: il regista Ermanno Corbella, che Merlino aveva portato con sé da La7, è stato allontanato.

Le ragioni dietro l’allontanamento

Le voci sulla rimozione di Corbella hanno cominciato a circolare poco dopo la fine della prima puntata. DavideMaggio.it, un portale di riferimento per le notizie televisive italiane, ha riferito che, nonostante l’eccellente performance, i vertici di Mediaset hanno preso questa drastica decisione. Il motivo? Pare che il metodo di lavoro di Corbella, che da anni aveva collaborato strettamente con la Merlino, non sia stato all’altezza delle aspettative di Mediaset.

Un punto chiave è stato l’insorgere di diverse “sbavature” durante la trasmissione. Nonostante il grande impegno e la preparazione, questi piccoli intoppi hanno creato tensioni palpabili. Un membro del pubblico, presente in studio, ha descritto dettagliatamente alcuni di questi problemi, tra cui un jingle partito in modo inopportuno e altre imperfezioni che hanno turbato l’atmosfera della diretta.

Reazioni e gossip

L’eco dell’allontanamento di Corbella ha rapidamente fatto il giro del mondo dei social. Diversi giornalisti, tra cui Giuseppe Candela di Dagospia.it, hanno commentato la vicenda. Candela ha sottolineato un cambio di clima all’interno di Mediaset, suggerendo una maggiore rigidità e meno tolleranza per gli errori. La stessa Merlino, sebbene non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali, sembra sia rimasta visibilmente turbata dagli errori di produzione.

Il futuro di Pomeriggio 5

Con l’allontanamento di Corbella, emergono domande sul futuro immediato di “Pomeriggio Cinque“. Chi prenderà le redini della regia del programma? Mediaset opterà per una figura già nota o introdurrà un nuovo talento? E come reagirà Myrta Merlino a questo cambiamento inaspettato? La conduttrice aveva evidentemente grande fiducia in Corbella, dato che lo aveva portato con sé in questo nuovo capitolo della sua carriera.

Questo colpo di scena aggiunge ulteriore pepe ad una stagione televisiva che si preannuncia ricca di sorprese. E mentre i fan attendono con impazienza le prossime puntate, il mondo della TV italiana rimane con il fiato sospeso per vedere come si svilupperanno gli eventi in casa Mediaset e “Pomeriggio Cinque”.