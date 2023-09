Bianca Guaccero lascia tutti senza parole: “Di cosa sono stata accusata “

0 SHARES Condividi Tweet

L’attesa è finalmente finita per i fan di Bianca Guaccero. Dopo l’inaspettato stop di “Detto Fatto“, la popolare conduttrice televisiva è pronta a tornare sul piccolo schermo con “Liberi Tutti”, la nuova produzione in prima serata di Rai2. Ma, durante un’intervista esclusiva con SuperGuidaTv, la Guaccero ha rivelato di aver affrontato momenti difficili a causa del bullismo online, in particolare dopo la nascita del suo bambino.

L’esperienza traumatica di Bianca con il bullismo online

“Ero dimagrita moltissimo dopo il parto, una reazione naturale per molte donne durante l’allattamento. Ma sui social media, alcuni haters non hanno esitato a lanciare accuse e commenti offensivi, suggerendo addirittura che soffrissi di una grave malattia alimentare” e poi ha aggiunto: “E mi hanno detto sui social senza molti giri di parole: ‘fai schifo, ricoverati, vai in un centro per disturbi alimentari. Senza pietà’. E io semplicemente ho risposto a queste persone dicendo che fortunatamente non soffro di questa grave malattia.”, ha condiviso Guaccero. Questi attacchi online hanno segnato profondamente l’animo dell’artista, ma ha scelto di rispondere con grazia e forza alle critiche. “Fortunatamente, non soffro di questa malattia“, ha ribadito, “ma è stato doloroso leggere commenti tanto crudi, soprattutto in un momento così delicato della mia vita”.

Il mondo dei social media può essere spietato, e purtroppo, figure pubbliche come Bianca Guaccero spesso diventano bersagli facili per gli haters.

“Liberi Tutti”: il ritorno di Bianca Guaccero su Rai2

Mentre gli appassionati di TV sono elettrizzati all’idea del ritorno della Guaccero in prima serata, la conduttrice è entusiasta del suo nuovo progetto: “Liberi Tutti“. Questo show promette di essere unico nel suo genere, portando per la prima volta in Italia il concetto delle Escape Room in un format televisivo. “È un progetto innovativo e coinvolgente”, ha detto Guaccero, “un fenomeno internazionale che vede gruppi di amici risolvere enigmi per ‘evadere’ da una stanza. Sarà divertente, e non vedo l’ora di condividere con il pubblico questa avventura”.

Accanto a lei, nel nuovo format Rai2, ci saranno i Gemelli di Guidonia e Antonio Iodice. Con un cast stellare e un format intrigante, “Liberi Tutti” si preannuncia come uno dei programmi più attesi della stagione televisiva autunnale. E con l’entusiasmo e la passione di Bianca Guaccero alla guida, non c’è dubbio che sarà un successo.