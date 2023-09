Alessandro Cecchi Paone: “Speriamo che la Berlinguer si liberi presto di Corona” e Corona in diretta gli risponde con parole di fuoco

0 SHARES Condividi Tweet

In un contesto televisivo dove le parole hanno un peso specifico, non è raro che alcune dichiarazioni suscitino reazioni vibranti. Recentemente, una di queste tempeste mediatiche ha visto protagonisti Mauro Corona e Alessandro Cecchi Paone.

Il punto di partenza: Cecchi Paone critica Corona

La miccia è stata accesa da una dichiarazione di Alessandro Cecchi Paone, rilasciata sul settimanale “Nuovo”. L’opinionista televisivo ha manifestato la sua scarsa simpatia verso Mauro Corona, scrittore e alpinista di fama, e ha espresso il desiderio che Bianca Berlinguer, conduttrice di punta su Rete4, non gli concedesse ulteriori spazi nella sua trasmissione. Una presa di posizione netta, che non ha mancato di suscitare scalpore nel panorama mediatico italiano.

Corona risponde a Cecchi Paone: parafrasando l’opinione pubblica

La reazione di Mauro Corona non si è fatta attendere. In un collegamento con Bianca Berlinguer, Corona ha voluto precisare la sua posizione rispetto alle parole di Cecchi Paone. “Se il Pavone vuole prendere il mio posto, glielo posso cedere perché io so cosa fare oltre alla tv”, ha dichiarato. Un modo per sottolineare il proprio valore e la propria versatilità, senza ridursi a un semplice volto televisivo. Ma le parole di Corona non si sono fermate qui: “Ho esaurito di togliermi i miei sassolini, anzi gli escrementi dalle scarpe”, ha tuonato. Una chiara risposta a chi lo critica senza conoscerlo davvero, poiché, come ha sottolineato, ha sempre difeso persone che poi si sono rivoltate contro di lui.

E mentre Corona prendeva posizione, anche Mediaset è stata coinvolta nella polemica. L’alpinista ha affermato che anche la rete, nella figura di Pier Silvio Berlusconi, sa dell’importanza di dire le cose come stanno, e lui è lì proprio per questo motivo. “Penso che anche Mediaset sappia che le cose vanno dette!”, ha ribadito.

Le dichiarazioni di Alessandro Cecchi Paone hanno suscitato reazioni intense, e la risposta di Mauro Corona non ha fatto eccezione. In tutto ciò, Bianca Berlinguer rappresenta un punto di equilibrio, legata al passato ma pronta a guardare al futuro. E, come sempre, il pubblico resta l’unico vero giudice di queste dinamiche, pronto a sintonizzarsi sul prossimo capitolo di queste avvincenti vicende televisive

Bianca Berlinguer tra passato e futuro: il cambio di rete

Mentre la polemica tra Corona e Cecchi Paone infiammava i dibattiti, un altro aspetto degno di nota riguardava la conduttrice Bianca Berlinguer. All’inizio della diretta, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento alla Rai, rete televisiva che l’ha vista crescere e maturare professionalmente. “La porterò sempre nel mio cuore, come porterò nel cuore tutte le persone che lì hanno dimostrato di volermi bene”, ha dichiarato. Tuttavia, ha anche voluto sottolineare la sua scelta di proseguire la sua carriera con Mediaset: “Le condizioni per continuare il mio lavoro le ho trovate a Mediaset”.