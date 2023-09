Platinette diretta su “Tale e Quale Show 2023”: “Le polemiche non sono di certo mancate”

0 SHARES Condividi Tweet

La nuova edizione di “Tale e Quale Show” sta facendo molto parlare di sé, ancor prima della sua messa in onda. Carlo Conti, storico conduttore dello show, è al centro di accesi dibattiti. Sul settimanale DiPiù, nella rubrica “La Tv che vedo”, Platinette ha analizzato le anticipazioni relative alla prossima edizione, fissata per il venerdì 22 settembre. “Sarà l’edizione numero tredici e le polemiche non sono mancate” ha affermato, citando tra i partecipanti Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Jo Squillo e molti altri.

Il successo storico di “Tale e Quale Show” e le aspettative per il 2023

Platinette riconosce la difficoltà per un programma in onda da anni su Rai1 di mantenere l’attenzione del pubblico. Tuttavia, nella sua analisi, sottolinea come l’edizione precedente abbia ottenuto un successo straordinario, con 3 milioni 930mila telespettatori e uno share che sfiora il 24%. Questo successo è, secondo lui, merito della capacità di Carlo Conti di rinnovare e mantenere fresco il format, ma anche della giuria stellare composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Platinette svela le sue impressioni sui nuovi concorrenti e sul conduttore

Nel suo articolo, Platinette, o meglio Mauro Coruzzi, evidenzia la diversità dei concorrenti di questa edizione, un mix tra nomi storici dello spettacolo e volti nuovi. Questo mix, a suo dire, potrebbe essere la chiave del successo. Inoltre, con una nota di ironia, Coruzzi sottolinea che sarà interessante notare l’abbronzatura di Carlo Conti durante la prima puntata per capire se ha trascorso o meno le vacanze. Concludendo, pone l’accento sulla competizione con il “Grande Fratello”, curioso di vedere se “Tale e Quale” manterrà il primato come spesso accaduto in passato.