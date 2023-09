Pomeriggio 5, il regista sostituito dopo la prima puntata dà la sua versione

0 SHARES Condividi Tweet

La rete televisiva italiana, Mediaset, ha recentemente suscitato scalpore nel mondo del piccolo schermo. Il portale di notizie DavideMaggio.it ha rivelato che, dopo appena una puntata, Ermanno Corbella, il regista di “Pomeriggio Cinque”, sarebbe stato rimosso dal suo ruolo. Al suo posto, Franco Bianca avrebbe preso il controllo.

La rapidità di questa decisione ha portato alla speculazione e alla creazione di varie teorie sul perché ciò sia avvenuto. Alcuni credevano che la direzione di Mediaset non fosse soddisfatta delle decisioni registiche di Corbella, mentre altri pensavano che ci potesse essere una ragione dietro le quinte.

La presa di posizione di Corbella

Vivendo in un’epoca digitale in cui le notizie viaggiano rapidamente, Ermanno Corbella ha sentito l’urgenza di fare chiarezza sulla sua posizione riguardo all’accaduto. E quale miglior modo di farlo se non attraverso un’intervista al noto portale televisivo, TvBlog.it?

Corbella ha iniziato sottolineando un punto cruciale: “Non sono stato licenziato”. Questa affermazione ha immediatamente offerto una prospettiva diversa sulle voci che circolavano. Ha spiegato che la decisione di non proseguire con il rapporto di lavoro è stata concordata tra lui e Mediaset. Un altro dettaglio che ha rivelato è che il suo contratto con Mediaset era originariamente stipulato per l’intera stagione televisiva.

Speculazioni, voci e la posizione riservata di Corbella

La ragione esatta dell’interruzione del rapporto tra Corbella e Mediaset è rimasta avvolta nel mistero. Ermanno ha mantenuto un certo grado di riservatezza, evitando di fornire dettagli specifici su ciò che potrebbe aver causato la separazione. Tuttavia, ha fatto accenno al fatto che ci sono “ragioni di fondo” che verranno esaminate, ma ha anche fatto chiaramente capire che non sarà lui a discuterne in pubblico.

Una delle congetture che hanno circolato riguardava un errore tecnico visibile durante la diretta della puntata. Al riguardo, Corbella ha risposto che ciò faceva “parte degli errori di una diretta”, sottolineando il breve tempo che avevano avuto per le prove.

Oltre alle ipotesi legate alla sua professionalità, c’erano voci sul possibile coinvolgimento della conduttrice del programma, Myrta Merlino, nella decisione. Myrta e Ermanno condividono una lunga amicizia, motivo per cui molti hanno ipotizzato un suo coinvolgimento. Tuttavia, Corbella ha tenuto a smentire categoricamente tali voci, affermando con enfasi che la Merlino non ha avuto nulla a che fare con la decisione.

La verità esatta dietro questa decisione rimane avvolta nel mistero, Corbella ha fornito la sua prospettiva, cercando di dissipare le voci e le speculazioni. Ora, con Franco Bianca al timone, resta da vedere quale direzione prenderà il programma.