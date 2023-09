Anna Pettinelli ritorna ad “Amici” e svela come Maria De Filippi le ha dato la notizia

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo un intervallo di un anno, Anna Pettinelli si prepara a riabbracciare il suo ruolo di insegnante nel popolare talent show, Amici di Maria De Filippi. Questo ritorno è stato accolto con grande entusiasmo dai fan del programma, che apprezzano da sempre la sua autenticità e l’attenzione verso gli studenti. Mentre l’anno scorso Anna è stata sostituita da Arisa, quest’ultima si sposterà su Rai 1 per il programma The Voice Kids.

Il racconto dell’invito da Maria

Recentemente, mentre era al Festival di Venezia per il Premio Starlight, Anna ha rivelato in un’intervista a TAG24 il modo in cui Maria le ha proposto di ritornare. Evidenziando lo stile unico e diretto di Maria De Filippi, Anna ha condiviso: “Maria De Filippi me lo ha chiesto come è nel suo stile, rendendo tutto molto semplice. Mi ha detto: ‘Anna, torni’. Basta, non c’erano punti di domanda”. Questo modo diretto e sicuro di proporsi ha rivelato la grande fiducia che Maria ha in Anna e il loro rapporto speciale.

Il rapporto contrastante con Rudy Zerbi

Non tutto, però, è sempre stato rose e fiori per Anna nel programma. Il suo rapporto con un altro insegnante, Rudy Zerbi, è stato spesso al centro di vivaci dibattiti. Le loro divergenze di opinioni sulla formazione dei ragazzi hanno portato a molti scontri televisivi. Parlando del loro rapporto, Anna ha dichiarato: “Se non saremo d’accordo, non saremo d’accordo. In tutto quello che vedete in tv tra me e Rudy non c’è niente di preordinato, nasce tutto all’impronta, non c’è un copione che seguiamo”. Si prevedono dunque nuovi scintillanti confronti nella prossima edizione di Amici.